Varese News

Tempo libero

La “Ciurma” di GCC in visita a Cazzago Brabbia tra ghiacciaie e museo dei pescatori

Ghiacciaie, museo dei pescatori e una giornata dedicata a natura, scoperta e attività all’aria aperta per bambini e famiglie per il gruppo

Generico 30 Mar 2026

Un pomeriggio alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni per la “Ciurma” di GCC San Martino, che ha fatto tappa a Cazzago Brabbia, dove è stata accolta dall’amministrazione comunale. La “Giovane Ciurma di GCC” è un’iniziativa del Gruppo di Cammino Carnaghese “San Martino” (GCC), con sede a Carnago e Rovate, dedicata ai bambini e alle famiglie per promuovere l’esplorazione della natura e l’attività fisica all’aria aperta. Il gruppo ha potuto visitare le tre storiche ghiacciaie, aperte per l’occasione, vivendo un’esperienza dall’interno considerata unica nel suo genere. La visita è poi proseguita all’ex lavatoio, dove il responsabile ha illustrato gli acquari presenti, rispondendo alle curiosità dei partecipanti.

Tra i momenti più apprezzati anche il percorso guidato all’interno dell’ex casa dei pescatori e del museo, che conserva l’ultima imbarcazione utilizzata dagli stessi pescatori: un viaggio nella storia locale accompagnato da un esperto conoscitore del territorio. Al termine della giornata, GCC San Martino ha voluto ringraziare «per la dedizione e l’accoglienza» ricevute, esprimendo gratitudine all’amministrazione comunale e ai referenti dei siti visitati. E, come anticipa il gruppo, «molte altre avventure sono all’orizzonte».

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Aprile 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.