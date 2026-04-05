La “Ciurma” di GCC in visita a Cazzago Brabbia tra ghiacciaie e museo dei pescatori
Ghiacciaie, museo dei pescatori e una giornata dedicata a natura, scoperta e attività all’aria aperta per bambini e famiglie per il gruppo
Un pomeriggio alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni per la “Ciurma” di GCC San Martino, che ha fatto tappa a Cazzago Brabbia, dove è stata accolta dall’amministrazione comunale. La “Giovane Ciurma di GCC” è un’iniziativa del Gruppo di Cammino Carnaghese “San Martino” (GCC), con sede a Carnago e Rovate, dedicata ai bambini e alle famiglie per promuovere l’esplorazione della natura e l’attività fisica all’aria aperta. Il gruppo ha potuto visitare le tre storiche ghiacciaie, aperte per l’occasione, vivendo un’esperienza dall’interno considerata unica nel suo genere. La visita è poi proseguita all’ex lavatoio, dove il responsabile ha illustrato gli acquari presenti, rispondendo alle curiosità dei partecipanti.
Tra i momenti più apprezzati anche il percorso guidato all’interno dell’ex casa dei pescatori e del museo, che conserva l’ultima imbarcazione utilizzata dagli stessi pescatori: un viaggio nella storia locale accompagnato da un esperto conoscitore del territorio. Al termine della giornata, GCC San Martino ha voluto ringraziare «per la dedizione e l’accoglienza» ricevute, esprimendo gratitudine all’amministrazione comunale e ai referenti dei siti visitati. E, come anticipa il gruppo, «molte altre avventure sono all’orizzonte».
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