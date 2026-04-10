La Comerio Ercole di Busto Arsizio premiata tra le migliori aziende sostenibili d’Italia
Al Premio Impresa Ambiente che si è chiuso a Venezia, l'impresa varesotta si è imposta grazie a Logos: il sistema che trasforma scarti di produzione gomme e pneumatici a fine vita in composti riciclati con proprietà simili ai materiali vergini
È la Comerio Ercole Spa di Busto Arsizio a vincere il premio MigliorProcesso/Tecnologia per lo Sviluppo Sostenibile alla XIII edizione del Premio Impresa Ambiente: il più importante riconoscimento nazionale per le imprese che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica ed economia circolare. Il Ceo dell’azienda Riccardo Comerio ha ricevuto il riconoscimento venerdì 10 aprile nella Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia, dove si è svolta la cerimonia di premiazione.
La Comerio Ercole è stata premiata per LogosB: un sistema di devulcanizzazione meccano-chimica a bassa temperatura che trasforma scarti di produzione gomme e pneumatici a fine vita in composti riciclati con proprietà meccaniche e dinamiche comparabili ai materiali vergini, garantendo allo stesso tempo una significativa riduzione delle emissioni in fase di lavorazione.
Dove le imprese si incontrano per puntare alla sostenibilità
Premio Impresa Ambiente è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere con il supporto di Assocamerestero e SSV – Stazione Sperimentale del Vetro, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e selezionato per la Giornata nazionale del Made in Italy dal Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
«Il mondo delle imprese – dichiara Massimo Zanon, presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo – mantiene la capacità di prestare attenzione nei confronti di ciò che è “sostenibile” e consente di “non sprecare” le risorse impiegate e poi di riutilizzare ciò che al termine del proprio ciclo diventa scarto».
«Le imprese sostenibili esportano, innovano e assumono di più»
Secondo i dati diffusi da Unincamere, sono circa 580mila le imprese italiane che hanno investito negli ultimi 5 anni in prodotti e tecnologie green, pari a circa il 38,7% delle aziende manifatturiere e dei servizi.
«Chi investe realmente in sostenibilità – sottolinea il presidente di Unioncamere Andrea Prete – esporta di più, innova di più e crea più occupazione. Le Camere hanno dato vita a Greencam: una piattaforma che fornisce assistenza e consulenza specifica alle imprese, offrendo informazioni a tutto tondo sui temi della transizione ecologica, comprese le opportunità di finanziamento».
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