La consigliera Pd Helin Yildiz entra nel Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles

Varese rafforza la sua presenza nelle istituzioni europee. La consigliera comunale Helin Yildiz del Partito Democratico è stata nominata membro del Comitato europeo delle Regioni, l’assemblea consultiva dell’Unione Europea che rappresenta città e regioni nel processo decisionale comunitario. Un organismo che conta 329 membri e dà voce a circa un milione di amministratori locali e regionali dei 27 Stati membri.

Con questa nomina, Yildiz diventa il membro più giovane della delegazione italiana del Comitato e non è la sola rappresentante del territorio varesino: nella stessa assemblea siede già il consigliere comunale Matteo Bianchi, anch’egli membro della delegazione italiana.

Il Comitato europeo delle Regioni non è un organismo di secondo piano: tra i suoi componenti figurano presidenti di Regione come Alberto Cirio (Piemonte) e sindaci di grandi città come Roberto Gualtieri (Roma). La sua funzione è consentire agli enti locali di intervenire con pareri e proposte sui principali dossier dell’Unione, esercitando — come viene spesso definito — il ruolo di “parlamento europeo degli enti locali”.

Per Yildiz si tratta di un traguardo costruito nel tempo. Nel 2022 era già stata selezionata per il programma Young Elected Politicians (YEP) del Comitato, che le aveva permesso di confrontarsi con il funzionamento dell’istituzione e con altri giovani amministratori europei. Consigliera comunale dal 2021, ha sviluppato negli anni un profilo politico attento ai temi dell’inclusione, della partecipazione e delle relazioni internazionali.

Da neo membro, ha iniziato i lavori nella commissione ENVE, competente in materia di ambiente, clima ed energia. «Sono temi strategici anche per il nostro territorio — dichiara — e sui quali le decisioni europee hanno un impatto sempre più diretto sulle comunità locali».

Sul senso dell’incarico, Yildiz non ha dubbi: «Il Comitato delle Regioni non è solo uno spazio di rappresentanza simbolica, ma un luogo in cui città e territori possono esercitare un’influenza concreta, seppur indiretta, sulle politiche europee. Per me questo incarico rappresenta un passaggio importante, perché consente di portare a Bruxelles un’esperienza amministrativa locale e uno sguardo nuovo sul ruolo che le città possono avere nelle grandi trasformazioni del nostro tempo».