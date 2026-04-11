«La demografia italiana è una bomba pronta a esplodere»: Valerii del Censis ospite di #ilsognocheVa a Varese

Un’età selvaggia, del ferro e del fuoco. È con queste parole, tratte dall’ultimo Rapporto Censis, che Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, ha aperto il suo intervento venerdì sera a Varese, ospite della serata promossa dall’associazione #ilsognocheVa al ristorante Da Annetta. A dialogare con lui, davanti a una platea di imprenditori, Rosario Rasizza, presidente di Openjobmetis. In sala anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Il tema era uno solo, ma vastissimo: il sogno imprenditoriale è ancora possibile per le nuove generazioni italiane? La risposta di Valerii non è stata né ottimista né rassegnata. È stata, soprattutto, documentata.

La cornice: una rivoluzione dell’ordine mondiale

Prima di parlare di giovani e imprese, Valerii ha tracciato la cornice geopolitica dentro cui tutto si colloca. Il Censis ha rilevato che quattro italiani su dieci sono ormai convinti che le tensioni tra le grandi potenze sfocino inevitabilmente in un conflitto armato. Sei su dieci ritengono che l’Unione Europea non abbia un ruolo strategico nel nuovo ordine mondiale. Un 30% minoranza non trascurabile pensa addirittura che le autocrazie siano oggi più adatte allo spirito dei tempi rispetto alle democrazie liberali.

È in questo clima che Valerii ha evocato la cosiddetta trappola di Tucidide: quel meccanismo, descritto dallo storico greco nella guerra del Peloponneso tra Sparta e Atene, per cui una potenza egemone entra inevitabilmente in collisione con una potenza emergente. Oggi: Stati Uniti contro Cina. I dati parlano da soli. Nel 1989, anno della caduta del Muro di Berlino, gli Stati Uniti realizzavano il 22% del PIL mondiale e la Cina appena il 3%. Oggi, a parità di potere d’acquisto, gli USA sono scesi al 15% e la Cina ha superato il 19%. Nell’export il sorpasso è già avvenuto: quota americana dall’8,5%, quota cinese quasi al 15%.

«Il mondo non è cambiato per il ciuffo spettinato di Trump», ha detto Valerii. «Sono processi trentennali, mentre noi celebravamo una lettura apologetica della globalizzazione come tavola imbandita per tutti. Oggi dobbiamo fare i conti con i dimenticati, gli esclusi, e non stanno solo al di là dell’Atlantico».

La bomba demografica

Dal quadro globale a quello italiano, il filo conduttore è uno: il cambiamento strutturale è già in corso, e le giovani generazioni ne sono sia vittime che protagoniste inconsapevoli.

Il dato più brutale è quello demografico. Nel 2025 in Italia sono nati soltanto 355mila bambini: il minimo storico dall’Unità d’Italia. Durante la prima e la seconda guerra mondiale, con gli uomini al fronte e le bombe sulle città, nasceva il doppio dei figli che nascono oggi. La combinazione tra crollo delle nascite e allungamento dell’aspettativa di vita ha prodotto una piramide demografica rovesciata: la base, quella dei giovani, si stringe; il vertice, quello degli anziani, si allarga sempre di più. Le conseguenze sulla capacità produttiva del paese, sulla sostenibilità del debito pubblico e sul finanziamento di sanità e welfare sono, secondo Valerii, enormi e già visibili a partire dalla difficoltà quotidiana delle imprese nel trovare manodopera qualificata.

A questo si aggiunge quello che il direttore del Censis ha chiamato l’imbuto dei patrimoni: un effetto psicologico sottovalutato della denatalità. Meno nascite significa meno eredi, il che significa eredità più cospicue per ciascuno. Il risultato è una generazione di figli unici della classe media patrimonializzata che si aspetta di ricevere, nel giro di qualche anno, un trasferimento di ricchezza senza precedenti nella storia italiana. Un’attesa che comprime la propensione al rischio imprenditoriale: perché scommettere su se stessi quando si sa già di avere una rete patrimoniale sotto i piedi?

Il mercato del lavoro: record di occupati, giovani esclusi

I dati sul lavoro sembrano a prima vista contraddittori. Nel 2025 l’Italia ha superato i 24 milioni di occupati, un record storico, con una crescita trainata interamente da contratti a tempo indeterminato. Il contrario, insomma, della narrazione sulla precarietà. Ma guardando la distribuzione per età, il quadro si rovescia: gli occupati over 50 sono cresciuti di 419mila unità, la fascia 35-49 anni ne ha persi 124mila, gli under 35 ne hanno persi 108mila. E tra i giovani sono aumentati di 167mila gli inattivi chi non ha un lavoro e non lo cerca.

Come spiegarlo? Non solo con la demografia, che pure incide. Valerii ha chiamato in causa un disincanto strutturale: i giovani italiani hanno smesso di credere che il lavoro sia lo strumento attraverso cui si migliora la propria condizione economica e sociale. E non hanno tutti i torti. Tra il 2008 e il 2024 le retribuzioni medie lorde reali in Italia si sono ridotte del 9,1%. Per decenni il sistema produttivo ha compresso il costo del lavoro per restare competitivo di fronte a bollette energetiche penalizzanti, burocrazia opprimente, pressione fiscale elevata. Il risultato è stato un boom dell’export, ma anche una domanda interna depressa, visto che consumi e investimenti delle famiglie valgono i due terzi del PIL italiano.

Il sogno smarrito

La chiosa di Valerii è stata quella che ha lasciato più silenzio in sala. Le generazioni del dopoguerra avevano una concezione teleologica dell’esistenza dal greco telos, fine, obiettivo: migliorare la propria condizione, ampliare i propri diritti, crescere. Era il grande racconto dell’Italia del miracolo economico, della crescita a 45 gradi, della mobilità sociale come orizzonte condiviso. Oggi quell’orizzonte si è dissolto. I giovani percepiscono la catastrofe climatica, la guerra che si avvicina, l’incertezza come condizione permanente. E quando si perde la fiducia nel progresso, ha concluso Valerii, si smette di costruire e si chiede protezione. Persino gli Stati Uniti, il paese più liberista del mondo, hanno reintrodotto dazi e politiche protezionistiche. Ma la protezione, ha ammonito il direttore del Censis, non è un moltiplicatore economico. È una risposta alla paura. Non una strategia per il futuro.