“La diversità in note” a Turbigo l’evento di Apmarr a suon di rock
Al Selvaviva ai Tre Salti la terza edizione dell'appuntamento promosso dall'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare
Sabato 23 maggio 2026, l’energia della musica dal vivo travolgerà il palco di Selvaviva per un appuntamento che unisce intrattenimento e impegno sociale. Torna infatti “La Diversità in Note”, giunta alla sua terza edizione, evento presentato da Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) in collaborazione con Selvaviva.
La serata promette un viaggio sonoro variegato grazie alla partecipazione di band e artisti della scena locale: Armonymo, Fog Prisoner, Blockbastards.
L’evento si concluderà con un Dj Set curato da 969DJ, per continuare a ballare sotto le stelle.
Le esibizioni avranno inizio alle ore 20:30. La location scelta è il Selvaviva, situato in via Tre Salti 41 a Turbigo, un luogo immerso nel verde ideale per accogliere la carica delle band in programma.
L’iniziativa non è solo un concerto, ma un momento di condivisione volto a celebrare la diversità in ogni sua forma, portando avanti la missione di sensibilizzazione di APMARR attraverso la potenza comunicativa delle note.
Info e prenotazioni
Data la natura dell’evento, è consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail: selvaviva.prenotazioni@gmail.com.
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