“La Festa Bèla” di Sant’Abbondanzio anima Cislago con spettacoli, bancarelle e il villaggio medievale

Domenica 12 e lunedì 13 aprile il centro di Cislago si anima con bancarelle, spettacoli e iniziative per tutte le età. Tra le attrazioni il Villaggio di Camelot con il mercato degli antichi mestieri

A Cislago torna “La Festa Bèla”, la tradizionale festa patronale dedicata a Sant’Abbondanzio, in programma domenica 12 e lunedì 13 aprile. Due giorni di eventi che coinvolgeranno il centro cittadino tra iniziative religiose, spettacoli, bancarelle e attività per tutte le età.

Le vie del centro si animano

Domenica 12 aprile il cuore della festa sarà nelle vie del centro, dove per tutta la giornata saranno presenti bancarelle, hobbisti, stand commerciali e gastronomici, insieme agli spazi dedicati alle associazioni e al mercatino dei creativi.

Attività al Parco Castelbarco e in piazza Toti

Il Parco Castelbarco sarà un altro dei punti principali della manifestazione, con un’area dedicata a giostre, gonfiabili e luna park.

Nel pomeriggio spazio anche allo sport e alla danza: alle 15.30 è prevista un’esibizione a cura di Cistellum Judo Karate, seguita da un laboratorio di danza per bambini alle 16.15 e dallo spettacolo “Cenerentola 3.0” alle 16.30, organizzato da Danzarte.

In piazza Enrico Toti sarà allestito il “Villaggio di Camelot”, un accampamento medievale con rievocatori in costume e tende storiche, affiancato dal mercato degli antichi mestieri.

Lunedì tra stand e celebrazioni

Le iniziative proseguiranno anche lunedì 13 aprile, con bancarelle e stand commerciali tra via Cavour e piazza Enrico Toti.

Non mancheranno i momenti religiosi: domenica alle 15.30 partirà la processione di Sant’Abbondanzio per le vie del paese, mentre lunedì alle 10.30 è prevista la celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Qui la locandina con i dettagli del programma