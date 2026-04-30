La Fiera dell’Asparago di Cantello è servita: due weekend con protagonista il prodotto De.Co.

Ottantaquattro edizioni e una De.Co. cucita addosso come un marchio d’onore: l’asparago bianco di Cantello non è un ortaggio qualunque, e la festa che ogni maggio lo celebra — tutt’altro che austera — è una di quelle più attese dell’anno in provincia. Ora è tornanto quel momento: la festa dell’asparago torna a riempire il paese per due weekend, dal 15 al 24 maggio.

Il primo weekend

La manifestazione, organizzata nell’area feste, apre i battenti venerdì 15 maggio alle 19 con un aperitivo, seguito dalle 20 dall’apertura del ristorante: in tavola risotto con asparagi, lasagne con asparagi, pollo al cestello e salamelle. Dalle 22 si balla con il gruppo Effetto Vip, per una serata disco revival anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Sabato 16 il ristorante propone due turni di cena — alle 19 e alle 20.30 — con un menù che mette al centro l’asparago cantellese: risotto con punte di asparagi, asparagi alla Bismarck e grigliata mista. La serata si chiude in musica con “Asparaghouse”, dj set di tech house firmato Vela & Val.N.

Domenica 17, dalle 8.30, si apre il mercatino dell’artigianato e dei sapori in via Madonna di Campagna, con la possibilità di visitare la chiesa romanica dell’XI secolo o prenotare un tour guidato di 75 minuti. Alle 10 l’esposizione dei migliori mazzi di asparagi e la premiazione del concorso per il miglior disegno; nel pomeriggio le esibizioni dell’ASD La Fenice (ginnastica artistica e ritmica) e della scuola di ballo Dance District (hip hop).

Il secondo weekend

Il secondo weekend riparte venerdì 22 maggio con la stessa formula: aperitivo, cena e concerto, questa volta con la Escape Band e il suo repertorio di cover anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Sabato 23 l’orchestra di Max Fabiani porta liscio, balli di gruppo, latinoamericano ed evergreen internazionali. Domenica 24, oltre al mercatino e al pranzo, i volontari di Legambiente propongono “Riciclattoli”: laboratorio per bambini con ricostruzione di giochi tradizionali usando materiali di recupero.

Prenotazioni e asporto

Le prenotazioni aprono domenica 3 maggio e sono necessarie solo per gruppi superiori a 15 persone che vogliano il primo turno (cena del sabato alle 19 o pranzo della domenica alle 12). È disponibile anche il servizio asporto la domenica, dalle 11.30 alle 12 e dalle 13 alle 13.30. Per prenotare: WhatsApp al 334 3432003 con nome e numero di persone.