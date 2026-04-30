La Fonderia delle Arti di Malnate riparte dai libri: appuntamento con Luca Telloli

Nonostante l’assenza dal Parco Primo Maggio l’associazione malnatese continua a proporre appuntamenti di rilievo tra musica fumetti e riflessioni sul bullismo

L’associazione malnatese Fonderia delle Arti non si ferma e, nonostante la temporanea assenza dal Parco Primo Maggio, lancia un nuovo ciclo di eventi culturali per coinvolgere soci e amici. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio alle ore 18:00 presso la libreria “Il regno dei Libri – Edicolè” in Piazza Repubblica a Malnate, dove verrà presentato il libro “Il ragazzo che leggeva le nuvole” di Luca Telloli.

Un viaggio tra musica e fumetti

L’incontro con l’autore sarà un’occasione per immergersi nelle atmosfere degli anni Settanta, esplorando temi come la musica e i fumetti, ma con una riflessione profonda rivolta anche all’attualità. Il romanzo di Telloli offre infatti uno sguardo attento su questioni delicate come il bullismo e la complessità dei rapporti familiari, promettendo un dibattito ricco di spunti per i presenti.

I protagonisti dell’evento

La serata, curata da Barbara Cavazzana, vedrà la partecipazione attiva di Roberta Barbatelli e Paolo Martarelli, che accompagneranno l’autore nel racconto della sua opera. L’iniziativa testimonia la volontà della Fonderia delle Arti di mantenere vivo il tessuto culturale del territorio, trovando nuovi spazi di espressione e condivisione.

Aperitivo e convivialità

Al termine della presentazione, il dialogo tra lettori e autori proseguirà in un contesto più informale. È infatti previsto un aperitivo presso l’enoteca “Pas Dosè”, situata proprio di fronte alla libreria. Per partecipare a questo momento di convivialità è necessaria la prenotazione, contattando direttamente gli organizzatori.