La fotografia d’arte al centro della Giornata delle Arti Artigiane al Museo Bodini

Domenica 3 maggio il Museo Civico Floriano Bodini ospita l’ottava edizione della Giornata delle Arti Artigiane, quest’anno dedicata alla fotografia d’arte e inserita nel programma JEMA – Giornate Europee dei Mestieri d’Arte. Un appuntamento ormai consolidato che, dopo aver esplorato negli anni tecniche come la fusione in bronzo, la stampa d’arte, la ceramica e il vetro, accende i riflettori su una disciplina capace di dialogare con tutte le altre arti: la fotografia.

Intesa come pratica che entra negli atelier, negli archivi e negli spazi della creazione, la fotografia d’arte si configura come uno strumento di indagine e restituzione visiva, in grado di raccontare la presenza e il processo artistico. La manifestazione si inserisce nel solco delle precedenti edizioni, con l’obiettivo di valorizzare il saper fare artigianale in relazione alla contemporaneità, coinvolgendo realtà produttive e formative, studiosi e pubblico in un contesto di confronto e condivisione.

La giornata si apre al mattino con “Il mio ritratto in blu”, laboratorio di cianotipia per bambini dai 4 agli 8 anni a cura di Bottega Immagine Centro Fotografia Milano. In parallelo, i visitatori potranno assistere alla dimostrazione di foto collage con la fotografa Ambra Parola e visitare l’esposizione storico-didattica dedicata agli strumenti fotografici, curata da Archivio Fotografico Italiano e dal Museo della Fotografia di Arcumeggia, oltre alla sezione dedicata ai fotografi che hanno accompagnato il percorso artistico di Floriano Bodini.

Nel pomeriggio, spazio al laboratorio di cianotipia per adulti e a una serie di dimostrazioni pratiche che animeranno gli spazi interni ed esterni del museo: dalla camera oscura al focus sulle carte fotografiche con Michele Mattiello, fino alla performance “La valigia del tempo” di Claudio Argentiero e alla proiezione del documentario “Rumore bianco” dei registi Francesco Clerici e Ruggero Gabbai. Momento centrale della giornata sarà la tavola rotonda delle ore 17, che riunirà fotografi, studiosi e artisti per riflettere sul ruolo della fotografia oggi: dal passaggio dall’analogico al digitale e all’intelligenza artificiale, al rapporto tra fotografia e scultura, fino al linguaggio del documentario e alla critica d’arte.

In questa occasione verrà inaugurata anche la mostra Atelier Italia. Studi d’artista nell’opera del fotografo Sanjirō Minamikawa, a cura di Sara Bodini, visitabile fino al 26 luglio. L’esposizione presenta dodici fotografie del fotografo giapponese Sanjirō Minamikawa, che nel corso di oltre trent’anni ha documentato gli atelier di più di cinquecento artisti in tutto il mondo. Attraverso il suo obiettivo emergono non solo i volti, ma soprattutto gli spazi della creazione: luoghi carichi di memoria e materia, dove l’opera prende forma. Tra gli artisti ritratti figurano protagonisti assoluti del Novecento come Pablo Picasso, Joan Miró, Marc Chagall, Francis Bacon, Joseph Beuys e Cindy Sherman, accanto a grandi maestri della scultura italiana come Giacomo Manzù, Marino Marini, Francesco Messina, Emilio Greco e lo stesso Floriano Bodini.

A chiudere la giornata sarà la presentazione del concorso fotografico internazionale “Floriano Bodini. Nuovi sguardi”, dedicato alla presenza delle sue sculture nello spazio pubblico e nel paesaggio contemporaneo. L’iniziativa proseguirà poi il 20 giugno con un laboratorio per bambini dagli 8 agli 11 anni, “Fotografare l’arte”, a cura di Lumis Arte, inserito nel programma del Festival Archivi Futuri 2026.