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La fuga finita di Elia Del Grande e l’eterna polemica su Sergio Ramelli

I fatti principali e quelli più curiosi del giorno in nove minuti e qualche secondo

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Tra le notizie principali di oggi vi raccontiamo la fuga finita di Elia Del Grande dalla casa di lavoro, di una corte donata al Comune dalla proprietaria per uso sociale che rischia di diventare un parcheggio a Lonate Pozzolo, di uno svizzero e un tradatese che picchiano un controllore, di una nuova rotonda intitolata a Sergio Ramelli e molto altro.

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Pubblicato il 08 Aprile 2026
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