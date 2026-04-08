La Futura Volley in pediatra al Del Ponte di Varese con tanti doni per la sala giochi
Le atlete hanno visitato i piccoli pazienti e portato materiale raccolto grazie all’iniziativa benefica “I tuoi colori diventano il loro superpotere”,
La Futura Volley di Busto Arsizio, squadra di pallavolo femminile di Serie A2, capitanata da Batman e Spiderman di Super Dreams, ha fatto visita alla Pediatria di Varese per portare il materiale per le attività della sala giochi raccolto grazie all’iniziativa benefica “I tuoi colori diventano il loro superpotere”, promossa in occasione della partita casalinga dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A2 femminile.
Una vagonata di pennarelli, colori, colle, tempere, tutto davvero molto prezioso per il Ponte del Sorriso, che potrà così garantire mille attività creative e ricreative nei reparti pediatrici della Provincia di Varese, in Neuropsichiatria Infantile e al Pronto Soccorso Pediatrico per parecchi mesi.
Il materiale è stato consegnato dalle atlete della squadra che, con entusiasmo, gentilezza e disponibilità si sono dilungate nelle camere dei bambini ricoverati, scambiando autografi e parole di conforto. Alcune di loro hanno poi realizzato dei lavoretti insieme a loro, creando splendidi fiori di carta e condividendo momenti di spensieratezza. Grande emozione da parte dei bambini per Batman e Spiderman, con Gabriele, 6 anni, letteralmente incantato da Batman, dal quale non riusciva a staccare gli occhi.
Presente all’incontro il professor Massimo Agosti, al quale è stato donato il pallone di pallavolo con le firme della squadra. Simpaticamente ha preso il via il primo palleggio che ha scatenato una lunga serie di passaggi tra medici, volontari e atlete creando un divertente momento di gioco, durante il quale il professor Agosti ha mostrato le sue doti pallavolistiche.
A Emanuela Crivellaro è stata invece regalata una fiammante maglietta rossa, quella ufficiale della squadra, anch’essa tutta firmata.
Una bellissima iniziativa che dimostra, ancora una volta, come lo sport possa diventare uno strumento di solidarietà, inclusione e affetto concreto verso chi ne ha più bisogno.
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