La giurista Marta Cartabia al liceo Ferraris: “La democrazia vive nelle regole e nei limiti della Costituzione”

Un ritorno alle origini per Marta Cartabia, giurista ed ex ministra della Giustizia, che ha incontrato gli studenti del liceo scientifico Ferraris di Varese, dove si è formata. Un’occasione non solo simbolica, ma anche profondamente educativa: parlare di Costituzione e democrazia ai più giovani, chiarendo concetti che oggi rischiano di essere semplificati o fraintesi.

Dopo una breve introduzione del dirigente del Ferraris Marco Zago, Marta Cartabia, che ha ricoperto anche la carica di presidente della Corte Costituzionale prima donna, ha spiegato come la Costituzione non sia soltanto un insieme di diritti, ma anche un sistema di limiti, forme e contenuti che regolano l’esercizio del potere. «È la cornice entro cui si muove la democrazia», ha sottolineato, ricordando che ogni potere deve essere esercitato nel rispetto di regole prestabilite e nelle sedi appropriate.

Un’ottantina gli studenti che partecipato all’incontro e sono stati coinvolti in una riflessione globale su alcune domande fondamentali: che cosa significa davvero democrazia? Chi è il popolo e quale ruolo ha? E ancora: come deve comportarsi chi governa “per il popolo”?

Partendo dall’articolo 1 della Costituzione, che attribuisce la sovranità al popolo, esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione, l’illustre ex ferrarina ha evidenziato come la democrazia non coincida semplicemente con il voto o con il consenso. È piuttosto un sistema complesso, fondato sul rispetto delle regole, delle istituzioni e anche delle opinioni altrui. «Non basta essere eletti per esercitare il potere in modo democratico», ha spiegato, introducendo il concetto di autocrazia: sistemi in cui chi governa è stato scelto dal popolo, ma poi esercita il potere senza rispettare i principi democratici.

Un passaggio importante è stato dedicato all’evoluzione della democrazia nel mondo: dalla fine degli anni Settanta si è assistito a una fase di espansione che è proseguita fino ai primi anni Duemila. Oggi, però, questo modello mostra segnali di fragilità, rendendo ancora più necessario comprenderne i fondamenti.

Per Cartabia, parlare con i ragazzi è diventata una vera e propria missione: «Come studiosa e giurista sento il dovere di contribuire a una maggiore consapevolezza». Un invito a non ridurre la democrazia a slogan, ma a riconoscerla come un equilibrio delicato tra libertà e responsabilità.

In chiusura, un richiamo al significato profondo delle parole: la sovranità “appartiene” al popolo – come recita la Costituzione – non viene “emanata”. Un termine che indica un legame permanente, una responsabilità continua, che richiede partecipazione consapevole e rispetto delle regole comuni.

Un incontro che ha lasciato agli studenti non solo spunti di riflessione, ma anche strumenti per leggere il presente con maggiore profondità.