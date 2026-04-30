La grande lirica fa tappa a Mercallo: serata di musica per lottare contro il tumore

La Chiesa parrocchiale di San Giovanni evangelista a Mercallo si prepara ad ospitare i grandi ospiti della lirica. Mercoledì 20 maggio alle 20:45 va in scena un concerto benefico che riunisce sul palco artisti di caratura internazionale come il soprano Barbara Frittoli, la pianista Irene Veneziano e i cantanti Maria Krylova, Johnny Bombino, Miriam Carsana e Natale de Carolis. L’evento gode del patrocinio del Comune di Mercallo e punta a raccogliere fondi per la lotta contro i tumori.

Il ricavato raccolto dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto alla Lilt di Varese, per sostenere i progetti e le attività di prevenzione che l’associazione promuove sul territorio della provincia.

Per assistere al concerto è necessario acquistare i titoli d’ingresso disponibili sulla piattaforma online Eventbrite. Chi preferisce, invece, può rivolgersi alla sede Lilt di Sesto Calende, situata in Via Filzi, dove i volontari sono presenti ogni martedì mattina dalle 9:00 alle 11:00 per assistere gli utenti nelle operazioni di acquisto digitale. È inoltre possibile richiedere informazioni al numero 0331924868 durante gli orari di apertura della sede.