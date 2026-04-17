La Handicap Sport Varese riprende il cammino: a Roma nel nome di Momo Fiorentini
Sabato 18 e domenica 19 aprile il girone a tre squadre che qualifica una sola formazione alle semifinali per la promozione in Serie A. Sono i primi incontri dopo la morte del giocatore biancorosso
C’è un amico da onorare, prima ancora che un obiettivo sportivo da cogliere. La Handicap Sport Varese torna in campo per disputare il concentramento tra le seconde classificate dei tre gironi di Serie B di basket in carrozzina, ma soprattutto riprende l’attività ufficiale dopo la tragica scomparsa di Mauro “Momo” Fiorentini, il giocatore biancorosso deceduto improvvisamente a inizio aprile.
Nel nome di Momo la squadra di coach Fabio Bottini sarà di scena a Roma per affrontare i padroni di casa del Santa Lucia e i sardi del Banco Sardegna Sassari: in palio c’è un solo posto per le semifinali, assegnato con la formula del girone all’italiana. La Amca Elevatori esordirà sabato 17 aprile alle 11 sfidando il Banco nella riedizione della recente sfida tra le squadre di Serie A di basket disputata a Masnago domenica scorsa e vinta dalla Openjobmetis di Kastritis. (foto in alto: Max Longo)
Sardi in campo anche al pomeriggio contro il Santa Lucia mentre la terza e ultima sfida tra i romani e Varese è in programma domenica mattina (19 aprile) alle ore 10. Il club laziale è una delle società storicamente più importanti d’Italia, con un palmares fatto di 21 scudetti (6 quelli sassaresi) e di 3 coppe dei Campioni solo per fermarsi ai principali allori.
In stagione regolare il Santa Lucia ha perso due sole volte nei derby con la Lazio che ha quindi vinto il girone C; Sassari e Varese invece hanno rimediato tre sconfitte finendo rispettivamente alle spalle di Rimini e di Millennium Padova che quindi hanno già un posto assicurato nei playoff (di nuovo a Roma, 9 e 10 maggio) nei quali c’è in palio la promozione in Serie A.
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