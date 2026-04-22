La Lega porta il “caso Belforte” in aula, la maggioranza fa quadrato: “Fermare i lavori non è un’ipotesi seria”

Tensione in Consiglio Comunale a Varese, dove la viabilità dei quartieri di Belforte e Biumo Inferiore è diventata terreno di scontro fra maggioranza e opposizione fino alla mezzanotte ampiamente passata. Al centro del dibattito, la mozione presentata da Stefano Angei (Lega) per chiedere la sospensione immediata dei lavori della pista ciclopedonale di via Carcano e una revisione dei piani viabilistici della zona.

L’aula ha fatto da palcoscenico alla presenza di una ventina di residenti e commercianti di Belforte che hanno presenziato ai lavori, accogliendo con applausi l’intervento dell’opposizione. Un pacato entusiasmo che ha costretto il presidente del consiglio, Alberto Coen Porisini, a richiamare all’ordine la “claque”: «L’aula merita rispetto, vi invito a mantenere un comportamento consono».

L’attacco della Lega: «Scelte ideologiche contro i cittadini»

Stefano Angei ha aperto le danze con un intervento lungo e a tratti ironico, consegnando simbolicamente al sindaco le 2000 firme raccolte contro il progetto: «Siamo qui per dare voce a cittadini che non devono essere considerati di serie B», ha esordito Angei. «Avete sacrificato l’arteria principale della città in favore di un’opera di cui nessuno sentiva la necessità. La verità è che avete creato questa ciclabile solo per scalare le graduatorie dei finanziamenti per l’ex Macello, a scapito di commercianti e residenti».

Il consigliere leghista ha puntato il dito contro la rimozione dei parcheggi e il caos viabilistico: «La gente non usa l’auto per capriccio, ma per necessità, alcune attività economiche hanno avuto crolli del 30%, altro che aumento del valore delle proprietà immobiliari. Fermatevi finché siete in tempo, almeno per i tratti non ancora realizzati, e aprite un tavolo di confronto serio».

La replica del sindaco e il “nodo tecnico”

Il sindaco Davide Galimberti è intervenuto con una questione pregiudiziale, sottolineando, con il segretario generale Francesco Tramontana a confermare la tesi del sindaco, che la mozione, di per sé, non può produrre effetti automatici di blocco del cantiere, evidenziando la strumentalità dell’intervento promosso dal centrodestra.

La posizione della Giunta: «La priorità è la sicurezza»

L’assessore alla Mobilità Andrea Civati ha risposto con toni pacati, ma fermi, snocciolando i dati tragici che hanno motivato l’intervento: «Ci sono stati 4 investimenti mortali negli ultimi 15 anni sull’asse Carcano/Belforte, 1 incidente su 16 che coinvolge pedoni o ciclisti in città avviene proprio in viale Belforte. La sicurezza è il primo presupposto, non da oggi ma dal 2021 – ha spiegato Civati –. Fermarsi oggi significherebbe mantenere una situazione pericolosa. Capisco i disagi dei cantieri, come accaduto per largo Flaiano, ma i risultati si valutano alla fine. Il progetto è comunque aperto a piccoli aggiustamenti per venire incontro alle criticità sollevate, ma la filosofia del progetto non cambia: tutelare la vita umana. Pensare di fermare oggi i lavori sarebbe un atto imprudente, con costi e penali importanti a fronte degli impegni già presi dal Comune, oltre che contrario ai doveri degli amministratori. Senza dimenticare che c’è stato tutto il tempo di valutare, approfondire, vagliare un progetto presentato nel 2021».

La difesa della trasformazione urbana

A sostegno della giunta sono intervenuti anche i consiglieri comunali Domenico Marasciulo, Giacomo Fisco, Luisa Oprandi e Manuela Lozza (PD), Francesca Strazzi (Varese PratiCittà), Dino De Simone (Progetto Concittadino), Guido Bonoldi (Lavoriamo per Varese).

Marasciulo ha rivendicato la trasformazione di Biumo e Belforte e sottolineato la strumentalità della proposta di Angei, irrealizzabile e “populista”: «Nel 2015 quelle aree erano periferie abbandonate, zone industriali lasciate a se stesse, per il centrodestra la città terminava alla chiesa della Madonnina in Prato. Grazie ai 30 milioni investiti, tra PNRR e studentato, stiamo rigenerando un intero comparto. L’ex Macello verrà bonificato dai carburi che finiscono nelle falde: è un’opera per le generazioni future, possibile anche grazie all’intervento su viale Belforte».

Luisa Oprandi, forte della sua esperienza nel mondo della scuola, ha invece messo l’accento sulla “mobilità dolce”: «Una città moderna deve garantire che i ragazzi possano andare a scuola a piedi o in bici senza rischiare la vita. È una necessità di sicurezza elementare».

Manuela Lozza ha punzecchiato l’opposizione: «La sicurezza non è solo guardie giurate, ma poter uscire di casa senza rischiare di essere investiti. Questi interventi aumentano il decoro e il valore degli immobili. Varese sta cambiando: sta diventando una città universitaria. Pensate che gli studenti americani o europei verranno qui per parcheggiare l’auto sotto la stanza? Si muoveranno a piedi e in bici».

Giacomo Fisco ha ribadito la differenza tra chi (il centrodestra) non ha fatto niente per 20 anni e dice sempre di no a tutto, contro chi invece ha pensato ad una nuova idea di città.

Sulla stessa linea Francesca Strazzi: «Non stiamo solo facendo una ciclabile, stiamo bonificando aree dismesse e creando spazi curati che danno dignità ai quartieri. La sfida è guardare oltre il disagio immediato del cantiere per una città più sostenibile».

A chiudere il cerchio, l’intervento di Bonoldi: «Varese ospita ogni giorno fino a 70.000 auto in entrata. Non può diventare il regno esclusivo dei veicoli a motore. Ho visto piazze storiche in altre città sfigurate dalle auto: è uno spettacolo deprimente. Dobbiamo restituire la città ai pedoni».

A difesa della scelta urbanistica è intervenuto Dino De Simone con un intervento volto a rivendicare la coerenza del progetto avviato nel 2021: «Abbiamo due idee di città radicalmente diverse, e va bene così. Una città che decide di muoversi in modo diverso è una città più sicura, che inquina meno e risparmia. Non stiamo parlando di un singolo pezzo di asfalto, ma di una rigenerazione complessa che va dalle stazioni all’ex Macello. Dobbiamo dare certezze a chi investe in quella zona: la bellezza e la sicurezza attirano ricchezza». De Simone ha poi rispedito al mittente l’idea di un blocco dei cantieri: «Fermarsi oggi, dopo aver sopportato i disagi del cantiere, sarebbe un errore fondamentale. Usciamo dall’ideologia e guardiamo a cosa c’era ieri e cosa ci sarà domani: una città dove le persone avranno voglia di camminare, lavorare e studiare». Sulla stessa linea la vicecapogruppo Maria Grazia D’Amico, che ha sottolineato come i quartieri prendono vita grazie ai cambiamenti in corso.

Giuseppe Pullara( Lavoriamo per Varese): «Io sono riformista, lei è un conservatore Angei. Abbiamo fatto tanto e questi lavori sono importanti, sospendere i lavori sarebbe irresponsabile».

Il fronte del NO: «Varese non è Amsterdam»

Il centrodestra ha fatto quadrato attorno alla mozione. Luca Boldetti (Forza Italia) ha contestato i dati della giunta: «L’assessore Civati ci chiede di aspettare i risultati, ma i dati sugli incidenti vanno relativizzati: via del Forte è una delle strade più trafficate, è ovvio che le percentuali siano più alte. Varese non ha le caratteristiche di Amsterdam: un tratto ciclabile così breve e ripido non verrà usato da tutti. Fermiamoci in commissione per valutare alternative».

Dello stesso avviso Salvatore Giordano (FDI), che ha chiesto una “sospensione di riflessione”: «Non vedo vitalità in queste piste, vedo solo ostacoli per chi deve spostarsi per lavoro. Servono varianti di progetto che ascoltino chi nel quartiere ci vive e investe, come i commercianti che oggi vedono a rischio la loro economia».

Barbara Bison (Lega) ha parlato di occasione persa soprattutto per i cittadini: «Avrei sperato in un consiglio comunale diverso, con al centro il dialogo e il dibattito tra noi consiglieri per trovare una strada comune. Invece si è parlato di altro, senza pensare ai cittadini».

Stessa idea di Simone Longhini (FI), che anche lui convinto sia stata «un’occasione persa da chi vuole spiegare ai cittadini come si vive nelle loro città, con un fare da maestri che non aiuta a risolvere i problemi e ad aumentare la vivibilità. Varese sta cambiando, ma non in meglio».

Franco Formato (Lombardia Ideale) ha chiuso dicendo che «il centrodestra è contrario, ma contrario alle cose sbagliate».

Prospettive

Nonostante il pressing della Lega e la presenza dei residenti, la maggioranza ha fatto quadrato attorno al progetto. Il cantiere prosegue, dunque, ma con la promessa dell’assessore Civati di valutare «ulteriori correttivi» con l’obiettivo dichiarato di aumentare la sicurezza in un comparto della città importante e in fase di un’ampia trasformazione urbanistica e non solo.