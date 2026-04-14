La Lega si organizza per essere a Milano sabato, Cassani: “Saremo quasi 400 da Varese in piazza Duomo”
Il raduno, organizzato dal gruppo Patriots.eu al quale aderisce il partito di Matteo Salvini, si terrà in piazza Duomo con partenza in corteo da porta Venezia
La Lega della provincia di Varese scende in campo per la manifestazione dei Patrioti europei in programma sabato 18 aprile a Milano. Il raduno, organizzato dal gruppo Patriots.eu al quale aderisce il partito di Matteo Salvini, si terrà alle 15 in piazza Duomo con partenza in corteo da porta Venezia.
A dare la misura della mobilitazione varesina è il segretario provinciale Andrea Cassani: «Dalla nostra provincia saremo quasi 400», afferma, annunciando una presenza significativa della base locale.
Le ragioni della presenza in piazza, spiega Cassani nel comunicato, ruotano attorno a una critica all’attuale assetto europeo: «Scendiamo in piazza per chiedere un’Europa diversa, più vicina ai territori e ai popoli». Il segretario cita in particolare le politiche su sicurezza, economia, energia e sostegno a famiglie e imprese, ambiti nei quali — a suo avviso — «i bavagli imposti dall’alto da Bruxelles» limiterebbero le scelte nazionali.
Sul palco milanese sono attesi, tra gli altri, il vicepremier Salvini e i leader europei alleati Jordan Bardella (Francia) e Geert Wilders (Paesi Bassi).
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