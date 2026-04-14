La Lega si organizza per essere a Milano sabato, Cassani: “Saremo quasi 400 da Varese in piazza Duomo”

La Lega della provincia di Varese scende in campo per la manifestazione dei Patrioti europei in programma sabato 18 aprile a Milano. Il raduno, organizzato dal gruppo Patriots.eu al quale aderisce il partito di Matteo Salvini, si terrà alle 15 in piazza Duomo con partenza in corteo da porta Venezia.

A dare la misura della mobilitazione varesina è il segretario provinciale Andrea Cassani: «Dalla nostra provincia saremo quasi 400», afferma, annunciando una presenza significativa della base locale.

Le ragioni della presenza in piazza, spiega Cassani nel comunicato, ruotano attorno a una critica all’attuale assetto europeo: «Scendiamo in piazza per chiedere un’Europa diversa, più vicina ai territori e ai popoli». Il segretario cita in particolare le politiche su sicurezza, economia, energia e sostegno a famiglie e imprese, ambiti nei quali — a suo avviso — «i bavagli imposti dall’alto da Bruxelles» limiterebbero le scelte nazionali.

Sul palco milanese sono attesi, tra gli altri, il vicepremier Salvini e i leader europei alleati Jordan Bardella (Francia) e Geert Wilders (Paesi Bassi).