La lezione su Beatrice Bugelli chiude il seminario dell’Insubria dedicato alla letteratura delle donne

Si è concluso questa settimana il ciclo di lezioni del Seminario dedicato alla letteratura delle donne a cura dell’italianista Rosanna Pozzi, un percorso che ha intrecciato voci, esperienze e memorie femminili spesso rimaste ai margini della narrazione canonica.

L’ultima lezione è stata dedicata a Beatrice Bugelli ( 1803-1885), meglio nota come Beatrice di Pian degli Ontani, figura tanto straordinaria quanto poco conosciuta, simbolo potente di una poesia nata fuori dai circuiti ufficiali, ma capace di attraversare i secoli. Pastora, analfabeta, eppure dotata di una prodigiosa capacità di composizione poetica orale, Beatrice improvvisava versi in ottava rima con una naturalezza che stupiva chiunque la incontrasse.

La sua poesia nasceva sul momento, alimentata da una memoria viva e da una sensibilità acuta, capace di trasformare la quotidianità in canto. La sua scoperta si deve a Niccolò Tommaseo (1802-1874) e alla pittrice statunitense Francesca Alexander (1837-1917), che ne colsero il talento e ne preservarono la voce. I suoi versi, pubblicati prima nel Regno Unito e poi a Boston con il titolo di Roadside Song of Tuscany, rappresentano ancora oggi una testimonianza preziosa di cultura popolare e di espressione poetica spontanea.

La lezione ha messo in luce non solo il valore letterario della sua produzione, ma anche la forza umana della sua vicenda. La vita di Beatrice fu segnata da un dolore profondo: la perdita prematura del primogenito, evento che la condusse a una sorta di afasia poetica, un silenzio improvviso e lacerante. Fu proprio grazie al legame affettivo con Francesca Alexander che la poetessa riuscì, nel tempo, a ritrovare la propria voce e a tornare al canto, trasformando il lutto in memoria e resistenza.

Questa figura ha attraversato anche linguaggi artistici contemporanei. La cantautrice Gianna Nannini ha trovato nella sua storia una fonte di ispirazione, riconoscendo in Beatrice una voce resiliente, autentica e profondamente libera.

Ancora più recente è l’omaggio cinematografico della giovane filmmaker legnanese, Benedetta Corsini, neolaureta alla NABA di Milano con una tesi dedicata a Beatrice di Pian degli Ontani: un inteso cortometraggio che in 10 minuti racconta la storia di dolore, trauma e ripresa del canto della poetessa pastora. Il cortometraggio, presentato dalla giovane regista nell’ambito della lezione, è stato interamente girato nei luoghi reali dove visse Beatrice, tra cascine e boschi dell’appennino pistoiese, con comparse e attori del luogo. Attrice professionista è invece la protagonista, Clara Ceccarelli, che canta in ottave le composizioni di Beatrice, documentazione vivente di una performance canora che rischia di essere persa e dimenticata. Il cortometraggio, intitolato Beatrice, rappresenta un contributo di notevole valore artistico e culturale, molto apprezzato dal Centro Studi Beatrice di Pian degli Ontani, impegnato da anni alla promozione e conservazione della figura e dell’arte poetica della poetessa Pastora.

Il film si distingue per un approccio autentico e partecipato. Attori locali, giovani e meno giovani, hanno contribuito con entusiasmo a restituire corpo e voce a una memoria collettiva, dimostrando come il racconto di Beatrice sia ancora vivo e condiviso. Il cortometraggio mette al centro il tema della resilienza: il dolore, il silenzio, e poi la rinascita. La poesia diventa così non solo espressione artistica, ma strumento di sopravvivenza e ricostruzione interiore. In questo senso, la figura di Beatrice di Pian degli Ontani si impone come un esempio emblematico di quella letteratura delle donne che non si limita alla scrittura, ma abbraccia la vita nella sua interezza.

A seguire Rocío Bolaños, poeta (Oltre il colle, 2025), traduttrice e docente di lingua inglese ha approfondito la poetica e le tematiche di alcune grandi poetesse italiane e statunitensi, quali Amelia Rosselli, Antonia Pozzi, Silvia Palth e Anne Sexton, intrecciandone affinità di condizione esistenziale, destino, differenze d’espressioni e linguaggio.

L’ultima parte della lezione è stata dedicata a Marisa Ferrario Denna (1945-2016) poetessa nata e vissuta a Busto Arsizio, con un omaggio a cura di Rosanna Pozzi, che ne ha ricordato, in linea con i tema del semianrio, l’ultima raccolta poetica, Ritratti in controcanto (2011, Nomos Edizoni, Busto Arsizio), una costellazione di ritratti poetici interamente al femminile.