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Gallarate/Malpensa

La Life Run anticipa a maggio: Gallarate si prepara per la quarta edizione

La gara podistica di 10 km cambia collocazione in calendario e si sposta al 3 maggio. Percorso veloce su due anelli, iscrizioni a prezzi popolari e la conferma del circuito Piede d’Oro per un weekend dedicato al benessere

Generico 27 Apr 2026

Novità in vista per la Life Run, la prova podistica gallaratese che quest’anno anticipa di un mese la sua collocazione abituale. La quarta edizione della manifestazione è fissata per il prossimo 3 maggio, portando i corridori nel cuore della primavera per godere di un clima più mite e di un’atmosfera rinnovata.

L’evento, inserito nel calendario nazionale Fidal, non è solo una competizione agonistica ma il fulcro di un intero fine settimana dedicato allo sport e alla salute che coinvolge tutta la città.

Il percorso e i protagonisti

La gara si conferma veloce e accessibile, ideale sia per chi cerca la prestazione sia per gli amanti del nordic walking:

Si articola su due anelli di 5 km ciascuno.

Il dislivello complessivo è minimo, pari ad appena 27 metri.

La prova è valida per il circuito varesino del Piede d’Oro.

Lo scorso anno il successo era andato a Federico Pisani (già vincitore nel 2024), capace di chiudere in 32’54”, mentre tra le donne si era imposta Martina Menegotto con il tempo di 41’59”. Per l’edizione 2026 sono attesi oltre 400 corridori.

Info e iscrizioni

La partenza è fissata per le ore 9:00 dal Life Village di via XX Settembre. Gli organizzatori hanno scelto di mantenere una quota d’iscrizione popolare, fissata a 7 euro.

Le premiazioni saranno numerose e includeranno:

I primi 3 assoluti (con voucher per il Life Village o le Terme di Gallarate);

I primi 3 atleti italiani;

I primi 5 classificati del circuito Piede d’Oro;

I 10 gruppi più numerosi.

La manifestazione è curata da Asd Life Village e Nuoto e Fitness Varese. Per ulteriori dettagli e iscrizioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026
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