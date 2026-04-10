La lite sfocia in coltellate prima alla stazione Nord e poi su viale Belforte a Varese
Carabinieri e soccorritori in azione per due episodi violenti collegati nel pomeriggio di venerdì. Due i feriti
Il litigio tra alcuni sbandati è finito a coltellate, sfociando in una doppia aggressione consumata tra la ferrovia Nord di Varese e viale Belforte nel pomeriggio di venerdì 10 aprile.
Il primo episodio violento si è verificato allo scalo ferroviario di piazzale Trento intorno alle 16:45. Ad averne la peggio è stata una persona di soli 21 anni. Dalle prime informazioni disponibili, le sue condizioni non apparirebbero particolarmente gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. L’individuo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per ulteriori cure.
Pochi minuti dopo, verso le 17:30, un’altra aggressione si è consumata poco distante, lungo viale Belforte. Nella colluttazione è rimasto ferito lievemente un uomo di 29 anni. I soccorritori sono arrivati in ambulanza per offrire assistenza e svolgere gli accertamenti necessari.
Secondo i carabinieri di Varese – intervenuti per sedare entrambe le zuffe – i due episodi sarebbero collegati, e avrebbero visto coinvolti alcuni emarginati. I militari stanno effettuando ulteriori accertamenti per cercare di chiarire la vicenda.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Lena Bandi su Nursery Cryme: le filastrocche e quella paura, un po' vittoriana, del sesso di Peter Gabriel
Kethav su Ecco il video di Clara girato nel varesotto: dal Prins Willem alla fattoria Pasquè, tutti i protagonisti
Domotronix su La guerra arriva con un pieno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.