La lite sfocia in coltellate prima alla stazione Nord e poi su viale Belforte a Varese

Il litigio tra alcuni sbandati è finito a coltellate, sfociando in una doppia aggressione consumata tra la ferrovia Nord di Varese e viale Belforte nel pomeriggio di venerdì 10 aprile.

Il primo episodio violento si è verificato allo scalo ferroviario di piazzale Trento intorno alle 16:45. Ad averne la peggio è stata una persona di soli 21 anni. Dalle prime informazioni disponibili, le sue condizioni non apparirebbero particolarmente gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. L’individuo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per ulteriori cure.

Pochi minuti dopo, verso le 17:30, un’altra aggressione si è consumata poco distante, lungo viale Belforte. Nella colluttazione è rimasto ferito lievemente un uomo di 29 anni. I soccorritori sono arrivati in ambulanza per offrire assistenza e svolgere gli accertamenti necessari.

Secondo i carabinieri di Varese – intervenuti per sedare entrambe le zuffe – i due episodi sarebbero collegati, e avrebbero visto coinvolti alcuni emarginati. I militari stanno effettuando ulteriori accertamenti per cercare di chiarire la vicenda.