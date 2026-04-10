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La lite sfocia in coltellate prima alla stazione Nord e poi su viale Belforte a Varese

Carabinieri e soccorritori in azione per due episodi violenti collegati nel pomeriggio di venerdì. Due i feriti

Varie

Il litigio tra alcuni sbandati è finito a coltellate, sfociando in una doppia aggressione consumata tra la ferrovia Nord di Varese e viale Belforte nel pomeriggio di venerdì 10 aprile.

Il primo episodio violento si è verificato allo scalo ferroviario di piazzale Trento intorno alle 16:45. Ad averne la peggio è stata una persona di soli 21 anni. Dalle prime informazioni disponibili, le sue condizioni non apparirebbero particolarmente gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. L’individuo è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo per ulteriori cure.

Pochi minuti dopo, verso le 17:30, un’altra aggressione si è consumata poco distante, lungo viale Belforte. Nella colluttazione è rimasto ferito lievemente un uomo di 29 anni. I soccorritori sono arrivati in ambulanza per offrire assistenza e svolgere gli accertamenti necessari.

Secondo i carabinieri di Varese – intervenuti per sedare entrambe le zuffe – i due episodi sarebbero collegati, e avrebbero visto coinvolti alcuni emarginati. I militari stanno effettuando ulteriori accertamenti per cercare di chiarire la vicenda.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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