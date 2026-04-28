La Lombardia aggiorna il piano ciclabile: 115 milioni per 25 grandi percorsi

Una rete di percorsi ciclabili più interconnessa, sicura e capace di dialogare con il trasporto pubblico. La Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), un provvedimento che mette a sistema 25 percorsi portanti di livello nazionale e regionale.

L’operazione, proposta dall’assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi d’intesa con il collega ai Trasporti Franco Lucente, poggia su una base finanziaria di oltre 115 milioni di euro. Si tratta di risorse derivanti da fondi regionali, statali e PNRR, destinate prioritariamente allo sviluppo delle grandi direttrici nazionali come la Ciclovia del Sole, Vento, Garda e la Milano-Monaco.

Focus sul territorio e mobilità quotidiana

L’aggiornamento del piano non guarda solo al cicloturismo, ma punta a trasformare la bicicletta in una reale alternativa per gli spostamenti casa-lavoro. Attraverso un nuovo database cartografico, Regione ha analizzato lo stato di fatto delle infrastrutture esistenti per individuare i “buchi” della rete, stabilendo criteri per migliorare sicurezza e continuità.

“L’obiettivo è rendere i percorsi funzionali agli spostamenti quotidiani, migliorando l’accessibilità ai servizi e i collegamenti tra centri urbani e aree periferiche”, ha spiegato l’assessore Lucente.

I percorsi che toccano il Varesotto e l’Alto Milanese

Tra le 25 direttrici confermate e consolidate nel piano, diverse interessano direttamente la provincia di Varese e le aree limitrofe, garantendo collegamenti strategici verso Milano, il Ticino e i laghi:

Valle Olona: la dorsale che attraversa la valle collegando il Varesotto verso sud.

Lago Maggiore: itinerario fondamentale per lo sviluppo turistico della sponda lombarda.

Ticino: il percorso lungo il fiume, tra i più frequentati da ciclisti e camminatori.

Greenway Pedemontana: asse trasversale di nuova concezione.

Villoresi e Navigli: i canali che connettono l’area metropolitana con il cuore della regione.

Il piano definisce per ogni itinerario le connessioni con le stazioni ferroviarie e i servizi di navigazione, con l’obiettivo di creare un sistema di trasporto realmente integrato.