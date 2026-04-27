La Lombardia capitale del design: 800mila presenze e un impatto da 255 milioni

La Lombardia si conferma il baricentro mondiale del turismo creativo e dell’innovazione. I dati definitivi della Design Week 2026 delineano un successo senza precedenti per il sistema integrato tra Salone del Mobile e Fuorisalone, capace di attrarre oltre 800.000 visitatori provenienti da 167 Paesi.

L’impatto economico diretto sul territorio ha raggiunto i 255 milioni di euro, segnando un incremento del 14,7% rispetto all’anno precedente. Un dato spinto anche dalla crescita della spesa media pro-capite, salita a 250 euro (+8,6%).

I numeri di un ecosistema vincente

Il cuore dell’evento si è confermato essere il Salone del Mobile, che ha registrato 316.342 presenze (con il 68% di operatori esteri) e la partecipazione di 1.900 brand. Parallelamente, il Fuorisalone ha trasformato Milano e l’hinterland in un palcoscenico diffuso con oltre 1.300 eventi e 500.000 partecipanti, toccando anche piazza Città di Lombardia.

“La Lombardia è leader europeo della filiera” ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale, Debora Massari. “Ospitiamo 30.000 imprese del design e dell’arredo che danno lavoro a 90.000 addetti, per un fatturato che supera i 10 miliardi di euro”. Durante i giorni clou della manifestazione, le strutture alberghiere hanno sfiorato il tutto esaurito con una quota di occupazione del 90%.

Oltre i confini di Milano

L’edizione 2026 ha segnato un’evoluzione territoriale: il design non è più un fenomeno esclusivamente milanese, ma un ecosistema regionale che coinvolge attivamente i distretti produttivi della Brianza, le filiere del contract e il sistema del commercio di diverse province.

Secondo l’assessore Massari, questo modello di promozione integrata è strategico per l’identità della regione nel mondo: “Continuiamo a investire sull’innovazione perché il design è un driver fondamentale per la crescita”.

Nuovi mercati e giovani generazioni

Il successo internazionale è stato trainato da mercati consolidati come Stati Uniti, Germania e Spagna, ma anche da nuove geografie emergenti e da una massiccia partecipazione delle nuove generazioni. La Design Week si consolida così come un’infrastruttura permanente, capace di trasformare le visioni creative in solido sviluppo economico per l’intero hub lombardo.