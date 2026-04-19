La Madonnina di Corgeno torna al suo posto dopo il restauro
Recuperata tra le macerie del crollo di febbraio, è stata restaurata dall'ex insegnante Donatella Tamborini
Aveva rischiato di andare perduta per sempre tra le macerie. La Madonnina della Chiesa di San Giorgio Martire a Corgeno, frazione di Vergiate, dispersa a febbraio durante il crollo della torre adiacente al sagrato, è stata restaurata e potrà tornare a vegliare sui parrocchiani.
A recuperarla, l’11 febbraio, era stato il parroco don Fabrizio Crotta. A riportarla al suo antico splendore è stata invece Donatella Tamborini, ex insegnante di educazione artistica alla scuola secondaria di primo grado “Don Milani” — dove fino a giugno 2024 ha insegnato — e già protagonista di altri interventi di restauro nella chiesa parrocchiale di Vergiate.
Il lavoro, svolto nel corso del mese di marzo, ha restituito alla comunità di Corgeno la sua Madonnina.
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