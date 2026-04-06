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“La Materia del giorno”, diventa speciale Carbonara Day: in diretta con Pierre Ley

Il 7 aprile alle 16 a VareseNews viaggio tra storia e curiosità del piatto simbolo della cucina italiana “nato“ nel 1954 quando la ricetta prevedeva pancetta, aglio e gruviera. Sbagli, varianti e il piatto che sarà

Sagra della carbonara e del carciofo

Un piatto simbolo, ma anche una storia fatta di evoluzioni, varianti e sorprese. In occasione del Carbonara Day, che si celebra il 6 aprile, la redazione di VareseNews ospita una nuova puntata della diretta YouTube “La materia del giorno”, in programma martedì 7 aprile alle 16 nello spazio Materia.

Protagonista dell’incontro sarà Pierre Ley, esperto di cultura gastronomica e comunicazione, che guiderà il pubblico in un racconto dedicato alla carbonara, uno dei piatti più celebri della cucina italiana ma anche tra i più discussi.

Al centro della conversazione non ci sarà solo la ricetta “canonica”, oggi identificata con ingredienti come guanciale e pecorino, ma anche la sua evoluzione storica. Proprio sulle pagine della rivista La Cucina Italiana comparve infatti nel 1954 una delle prime versioni della carbonara, ben diversa da quella attuale: tra gli ingredienti figuravano pancetta, aglio e groviera, a testimonianza di un percorso culinario tutt’altro che lineare.

La diretta sarà l’occasione per esplorare origini, miti e trasformazioni di un piatto diventato simbolo dell’identità gastronomica italiana, ma anche per riflettere su come nascono e si consolidano le tradizioni in cucina.

Pierre Ley, cittadino francese nato a Lugano e cresciuto sul Lago Maggiore, porta con sé un percorso professionale e culturale trasversale. Dopo gli studi nel Regno Unito, tra International Business e Relazioni internazionali, ha lavorato come analista politico per la Commissione Europea, affiancando l’attività di critico gastronomico per diverse testate. Membro del comitato scientifico dell’Accademia Italiana della Cucina, ha ricoperto ruoli di responsabilità nella comunicazione aziendale internazionale ed è oggi cofondatore di un’agenzia di comunicazione. Accanto a questo, continua a coltivare la sua passione per la cucina attraverso conferenze, show cooking e attività didattica.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di VareseNews e aperto al pubblico anche in presenza, nello spazio Materia. Un’occasione per riscoprire, tra storia e curiosità, un classico della tavola italiana sotto una luce nuova.

La Materia del Giorno è il nuovo appuntamento quotidiano di Materia e VareseNews: ogni pomeriggio un tema d’attualità raccontato da esperti e protagonisti del territorio. 

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Pubblicato il 06 Aprile 2026
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