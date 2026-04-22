“La mia Luino ad un mese dal voto, candidati sindaci persone ammirevoli, ma so già chi votare”

A confrontarsi ben cinque liste, e io ritengo che la pluralità di candidature sia un bene.

Tutti e cinque i candidati sindaci sono persone ammirevoli che hanno a cuore la comunità luinese.

Io stimo chiunque si candidi, a prescindere dal colore politico perché come diceva San Paolo VI (che io ritengo essere il più grande pontefice del ‘900) “la Politica è la più alta forma di Carità”.

Ritengo che negli ultimi vent’anni Luino sia molto migliorata, in tante cose.

Abbiamo il più bel lungolago del Lago Maggiore, abbiamo palazzi meravigliosi, abbiamo il verde urbano che è molto curato.

Ritengo che l’amministrazione uscente guidata da Enrico Bianchi abbia ben operato, avendo il gran merito di aver realizzato le fognature, facendo uscire dall’infrazione europea il Comune.

Il sindaco Enrico è un amico che stimo e che tutti dovremmo ringraziare per la competenza, l’abnegazione e la passione civile che ha profuso per guidare la nostra città in questi cinque anni.

Tuttavia, la giunta avrebbe dovuto comunicare meglio i risultati ottenuti.

Penso anche che il candidato sindaco Marco Massarenti, che è stimato professionista, abbia costituito una vera lista civica fatta di persone serie e candidati competenti.

Apprezzo molto la lista di Furio Artoni, che fa della coerenza sul lato destro del campo e di essere il recordman di presenze in Consiglio oltre che essere colui che ha proposto moltissime interrogazioni, le proprie forze.

Ma non posso dimenticare il giovane candidato Paolo Nicastri, e sono davvero felice che un giovane di valore come lui possa entrare in Consiglio Comunale a soli 19 anni.

Il mio pieno e convinto sostegno andrà (come già dissi ad agosto sulla stampa) al grande Andrea Pellicini, che reputo un vero amico e un politico eccellente.

Andrea ha la visione giusta per la città, e la sua squadra è di gran lunga la migliore tra le cinque in campo.

Come ha scritto l’amico Davide Cataldo, innanzitutto Pellicini non percepirà lo stipendio da sindaco e poi, essendo deputato, potrà portare molti finanziamenti alla Città.

Andrea è un vero fuori-classe della Politica, e io lo stimo molto perché i suoi valori di riferimento sono quelli di un vero conservatorismo liberale.

Ringrazio i tre segretari del centrodestra luinese, i miei carissimi amici Piero Carletti di Forza Italia, Dario Sgarbi di Fratelli d’Italia e Davide Cataldo della Lega che sono stati i veri kingmaker della candidatura di Andrea e hanno creduto fin da subito alla candidatura di Andrea, anche a costo di essere derisi da molti.

Anche il nome della lista è bello ed evoca il bellissimo vento di Tramontana del nostro lago.

Non voglio dimenticare che devo soprattutto ad Andrea l’essere stato eletto anni fa presidente del Consiglio Comunale di Luino,e per uno come me la gratitudine conta tantissimo.

In bocca al lupo a tutti i candidati e che vinca il migliore.

Alessandro Franzetti

Già presidente del Consiglio Comunale di Luino