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La minoranza di Cocquio Trevisago sul piede di guerra sul “caso“ del medico di famiglia

Un’interpellanza firmata dai consiglieri di “Primavera" solleva dubbi sulla programmazione sanitaria e sulla capacità del Comune di rispondere per tempo alle esigenze della popolazione

Cocquio Trevisago tour 2022 luoghi

Il gruppo di minoranza “Primavera Cocquio” ha presentato un’interpellanza urgente al sindaco Danilo Centrella per chiedere chiarimenti sulla gestione della situazione relativa al medico di base: il problema nasce dalla cessazione dell’attività del dottor Zorzan dal 1° aprile 2026, comunicata da ASST Sette Laghi. Secondo i consiglieri, il Comune avrebbe agito solo all’ultimo momento per risolvere la quesione legata ad uno spazio per le visite: il 31 marzo è stata approvata una delibera per rendere disponibile un immobile comunale in via Roma come ambulatorio.

Nel frattempo, come soluzione temporanea è stato indicato un ambulatorio a Laveno Mombello aperto due ore al giorno, giudicato insufficiente e penalizzante soprattutto per gli anziani. «Una situazione che crea un grave disagio per la popolazione», si legge nell’interpellanza che verrà posta all’ordine del giorno del prossimo Consiglio.

La minoranza parla di ritardi e mancanza di programmazione: «In quasi dieci anni di mandato non è stata costruita una rete per la medicina di base», scrivono i consiglieri.

Nell’interpellanza vengono poste sei domande al sindaco, dalle responsabilità politiche ai tempi della delibera, fino all’efficacia delle soluzioni adottate e alla gestione della comunicazione.

I firmatari — Andrea Andreoli, Daria Ballarin, Vittorio Griffini e Giorgio Moraretto — chiedono ora una risposta scritta e la discussione del tema nel prossimo consiglio comunale.

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Pubblicato il 07 Aprile 2026
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