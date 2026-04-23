“La montagna ci costringe a riconoscere i nostri limiti”

Mauro Gervasini è il responsabile del programma cinematografico del Trento Film Festival, giunto alla sua 74ª edizione. Critico e selezionatore, guida uno degli appuntamenti più importanti dedicati al cinema di montagna e di esplorazione. Dal 24 aprile al 3 maggio, il festival propone uno sguardo ampio e contemporaneo sulle terre alte, tra estetica, etica e nuove forme di racconto.

Quelli del Festival di Trento sono numeri importanti: 19 i film selezionati nel Concorso internazionale, 130 i film in totale da ben 38 Paesi. Tra le nazionalità rappresentate: Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia, Italia, Francia, Repubblica del Congo, Bulgaria, Bolivia, Iran, Canada, Argentina, Paesi Bassi, Cambogia, Portogallo e Georgia.

Gervasini, nella vostra presentazione definite la rassegna di Trento “un festival umanista in un’epoca feroce”. Che cosa significa concretamente oggi fare un festival umanista?

«Il festival è dedicato alla montagna, alle culture di montagna e ha uno zoccolo duro di spettatori che vengono a vedere soprattutto i film più agonistici. C’è però anche un altro filone, un’altra declinazione del festival, raccontare quello che sta succedendo agli esseri umani, partendo dalla montagna o da quelli che io chiamo gli ecosistemi complessi. In realtà la montagna è il punto di osservazione principale, ma non l’unico, e nei film che abbiamo scelto si affrontano tematiche che ormai ci sovrastano».

La montagna può essere una metafora della condizione umana?

«Assolutamente sì. Una delle cose che ripetiamo sempre è che la montagna costringe noi esseri umani a riconoscere i nostri limiti. E nel riconoscerli possiamo espandere questo tema a tante contingenze: dalla guerra ai problemi ecologici, al cambiamento climatico».

Come è cambiata la narrazione della montagna?

«È un cambio di paradigma fondamentale. Non è più solo conquista. Anche nei film più legati all’alpinismo subentra qualcosa di diverso. Quest’anno, per esempio, abbiamo notato una nuova tematica: i “conquistatori” che fanno i conti con il tempo che passa. Alpinisti non più giovani che decidono di affrontare l’ultima impresa o di ripeterne una incompiuta. Qui si ritorna all’umano».

C’è anche un tema di passaggio tra generazioni?

«Sono due discorsi diversi. Il primo riguarda l’avvicinarsi dei giovani a questo cinema: aumentano sempre di più, anche grazie alle innovazioni tecnologiche, dagli smartphone ai droni. Il secondo è il confronto con se stessi. La montagna ti mette alla prova, ma il tempo è inesorabile, quindi più che uno scontro è un confronto con il proprio io giovane».

Come si bilanciano estetica e impegno nelle vostre scelte?

«Il festival ha tante anime. Nelle sezioni più tecniche cerchi un certo tipo di film, mentre in concorso si cerca un equilibrio tra aspetto cinematografico e contenuti. Io parto comunque dall’estetica. Se un film non mi convince visivamente, può anche avere le migliori intenzioni, ma resta fuori. Abbiamo visto circa 700 film e ne abbiamo selezionati 126: è inevitabile fare scelte».

Quando si parla di montagna il rischio è cadere nella retorica declinata sull’estetica…

«Le nuove tecnologie hanno portato anche a un abuso. I droni, ad esempio, sono diventati una scorciatoia, spesso usati in modo retorico. Chi cura la regia deve pensare al messaggio, non all’effetto facile».

Nel festival c’è spazio anche per le altre montagne, quelle meno conosciute? «Credo di aver portato al festival attenzione alla montagna che non è Alpi o Himalaya. Non è l’altitudine che fa la montagna. Le Prealpi, per esempio, sono un ecosistema meraviglioso e ancora poco raccontato. Mi piacerebbe che ci fosse più interesse per questi territori».

Che festival è quello di quest’anno?

«Una riflessione sull’umano che guarda dalla montagna verso il mondo, ma anche sull’umano nell’intimo, su se stesso. Abbiamo cercato di percorrere entrambe le strade».