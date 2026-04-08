Busto Arsizio
La mostra fotografica di Luca Bonacini ‘Insomnia Brasiliensis’ alla Galleria Boragno di Busto Arsizio
Sabato 11 aprile ultimo appuntamento con il XIV Festival Fotografico Europeo 2026. La mostra sarà aperta fino a domenica 19 aprile
Sabato 11 aprile ultimo appuntamento con il XIV Festival Fotografico Europeo 2026 alla Galleria Boragno
Alle 11:00 la Galleria Boragno inaugura la mostra fotografica di Luca Bonacini, Insomnia Brasiliensis, inserita nel programma del XIV Festival Fotografico Europeo organizzato da AFI – Archivio Fotografico Italiano
L’esposizione propone un intenso viaggio visivo attraverso paesaggi umani e sociali contemporanei, in linea con il tema dell’edizione 2026 dedicata alle relazioni tra identità, territorio e trasformazioni culturali.
Presenta Damiano Grassi
La mostra in collaborazione con la Città di Busto Arsizio proseguirà fino a domenica 19
Orari di visita:
venerdì 15.00–18.30
sabato e domenica 10.00–13.00 / 15.00–18.30