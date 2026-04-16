La musica che cura, Renato Furigo e quei dieci anni di pomeriggi con gli anziani che fanno bene al cuore

Dieci anni di musica, incontri e pomeriggi condivisi con chi spesso rischia di sentirsi solo. Renato Furigo, ex assessore di Cuveglio, ha trasformato una passione in un impegno costante: portare canzoni e momenti di leggerezza nelle case di riposo del territorio. Lo fa con semplicità, tra basi musicali e ricordi, ma soprattutto con una convinzione: «Ogni volta che torno a casa mi sento un uomo migliore».

Lo abbiamo intervistato per raccontare questa esperienza.

Da dove nasce l’idea di portare musica nelle case di riposo?

«È iniziato quasi per gioco. Con l’amico Gianni Zonta e la sua chitarra abbiamo cominciato a cantare durante alcune feste del centro anziani di Vergobbio e in momenti al circolo di Cuveglio. Da lì sono arrivate le prime richieste dalle RSA della zona, come la Prealpina di Comacchio, oggi Korian, e la casa di riposo Maria Ausiliatrice di Canonica. Poi, col tempo, il passaparola ha fatto il resto e si sono aggiunte molte altre strutture».

Che reazioni vede negli anziani durante le sue esibizioni?

«Non è solo musica: è condivisione. Loro aspettano questi momenti con entusiasmo, perché riempiono pomeriggi che altrimenti sarebbero vuoti. Nei loro occhi vedo gioia, ma anche nostalgia, ricordi della giovinezza. Cantano con me, rivivono pezzi della loro vita. È qualcosa che va oltre la semplice esibizione».

La sua esperienza da amministratore ha influito su questo impegno?

«No, sono due percorsi diversi. Il volontariato è qualcosa che devi sentire dentro, come in un cassetto del cuore. Quando canto per loro penso anche alla mia storia personale: ho perso presto i miei genitori e in qualche modo è come restituire qualcosa che non ho potuto dare a loro. Fare l’amministratore è un servizio, ma questo è qualcosa di più intimo».

Come sceglie il repertorio?

«Molto viene dai ricordi: canzoni cantate in famiglia, richieste degli ospiti, brani che riportano indietro nel tempo. L’obiettivo è proprio questo: far rivivere, anche solo per qualche minuto, momenti del passato che diventano di nuovo presenti».

Che valore ha la musica in questi contesti?

«La musica è vita. È condivisione, coinvolgimento, emozione. Per chi è fragile o solo diventa ancora più importante, perché non ti lascia mai solo. È un linguaggio universale che arriva dove spesso le parole non bastano».

Un impegno silenzioso ma concreto, fatto di note e relazioni. E di un ritorno che, come racconta Furigo, vale più di ogni applauso: «Dono qualcosa, ma ricevo molto di più».