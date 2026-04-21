La nuova Terapia Intensiva Pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano: stanze singole e sulle pareti il mare

C’è un fondale marino a soffitto, con pesciolini e coralli, e lampade speciali che riproducono il cielo esterno seguendo il ritmo della luce naturale, dalle nuvole del mattino al sole del pomeriggio. È la nuova Terapia Intensiva Pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano — sei posti letto, tutti in stanze singole, pensati per accogliere non solo i bambini ma anche le loro famiglie.

L’inaugurazione, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, segna un passaggio importante: Niguarda diventa ufficialmente il primo Centro Traumi Pediatrico attivo a Milano e il secondo in tutta la Lombardia.

Chi viene curato e come

La nuova TIP accoglie pazienti dai 28 giorni di vita fino ai 18 anni affetti da patologie acute con compromissione delle funzioni vitali, sia di origine medica che chirurgica o traumatica. È inserita nel Dipartimento Materno Infantile e si affianca a una struttura già di eccellenza: un Pronto Soccorso da 105 mila accessi l’anno, un Centro Ustioni di riferimento europeo e un Trauma Center che gestisce oltre mille traumi maggiori ogni anno, dotato di elisuperficie dedicata.

«Questi pazienti sono sempre stati curati al meglio nel nostro ospedale, grazie alla grande esperienza dei nostri rianimatori e neurorianimatori – spiega Alberto Zoli, direttore generale di Niguarda – Ora il percorso dei pazienti pediatrici critici è accolto in uno spazio strutturato con ancora più efficacia e ha uno staff di professionisti dedicato».

La gestione del reparto è affidata a un’équipe di anestesisti rianimatori pediatrici e infermieri specializzati, con esperienza maturata in contesti nazionali e internazionali, e con la presenza stabile di un pediatra in reparto. A supporto, l’intera rete di specialisti del grande ospedale: chirurghi e cardiochirurghi pediatrici, cardiologi, infettivologi, fisioterapisti, ortopedici, nutrizionisti, neuropsichiatri dell’infanzia e neurorianimatori.

L’unicità delle stanze singole

A differenza di tutte le altre realtà cittadine, la TIP di Niguarda è l’unica a Milano dotata esclusivamente di stanze singole. Un modello che l’ospedale Del Ponte di Varese ha lanciato 9 anni fa con l’apertura della TIN nel nuovo padiglione Michelangelo.

La scelta ha conseguenze concrete: riduce drasticamente il rischio di contagi e infezioni tra pazienti e garantisce alla famiglia una privacy che in una terapia intensiva tradizionale sarebbe impossibile. I genitori possono restare accanto al proprio figlio senza limiti di orario, notti comprese.

«Il modello di Family Centered Care che abbiamo adottato mette al centro il nucleo familiare – spiega la direttrice del reparto Anna Camporesi – garantendo spazi dedicati e un supporto che continua anche dopo la fase critica. La cura dei piccoli pazienti non termina con la dimissione, ma prosegue attraverso un follow-up ambulatoriale polispecialistico pensato per accompagnare i bambini e i ragazzi durante tutto il percorso».

Un reparto che guarda oltre l’emergenza

Il valore aggiunto della nuova TIP, secondo i suoi responsabili, sta proprio nell’essere immersa in un ospedale ad alta complessità: qualunque patologia si presenti, esiste già un professionista in grado di affrontarla. Ed è una struttura che non si pensa conclusa con la dimissione: il follow-up ambulatoriale polispecialistico accompagna il bambino e la sua famiglia finché il percorso di cura non si chiude davvero.

Tra le luci che imitano il sole e i coralli dipinti sulle pareti, Niguarda ha costruito un posto in cui anche una terapia intensiva può sembrare, almeno un po’, meno lontana dal mondo di fuori.