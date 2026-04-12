La Openjobmetis rischia grosso, poi batte Sassari sul filo di lana

Serviva vincere, e una vittoria è arrivata. La Openjobmetis batte Sassari dopo un’altra partita da defibrillatori accesi al palazzetto, 91-90, e sale nel club delle prime otto con 22 punti, due in più di Cremona e Trento, battute in questo turno di campionato. Serviva vincere e una vittoria è arrivata, ma quello che sale da Masnago è più un grido di sollievo che di gioia: Varese anche stavolta spreca un largo e meritato vantaggio accumulato nel primo tempo con un terzo periodo da tregenda.

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E alla fine si salva con un tiro libero di Iroegbu tra le proteste dei sassaresi, tutt’altro che immotivate. Il fischio che manda Ike in lunetta è dubbio (ma Ceron allunga una mano verso il viso del nigeriano: forse non c’è contatto, il movimento però è incauto) mentre sulla sirena c’è un contatto tra Iroegbu e Thomas che pare falloso, e non sanzionato.

Insomma, per una volta la direzione dice bene ai biancorossi, che questa volta devono ringraziare più le prodezze dei singoli piuttosto che il gioco collettivo, almeno in attacco. Iroegbu su tutti, visto che il suo ultimo quarto vale 13 pesantissimi punti sui 29 totali, ma anche Stewart, Alviti e Nkamhoua che portano i loro contributi alla causa. Quel che non funziona invece è la copertura a rimbalzo difensivo: Sassari domina sotto il tabellone biancorosso, arpiona 49 palloni in tutto (contro 28), 21 in attacco. E qui il quintetto basso scelto da Kastritis è una delle cause, specie contro una squadra assetata di punti salvezza come quella di Veljko Mrsic che, in sala stampa, non le manda a dire verso i fischietti. Pur ringraziando Varese per l’accoglienza e facendo i complimenti per la vittoria.

Stupisce però ancora una volta la facilità con cui Varese spreca vantaggi solidi: nel terzo periodo, fin da subito, si è capito che l‘agilità e la concentrazione viste nei primi 20′ (dove anche in difesa la squadra è apparsa reattiva) non sono rientrate dagli spogliatoi. Ne è nato un cammino faticoso in cui Sassari ha a sua volta sprecato, lasciando sul ferro ben 10 tiri liberi, anche se i rapidi Buie e Macon hanno approfittato dei cambi sistematici della difesa biancorossa. A complicare le cose ci si sono messi i problemi di falli di alcuni VIP della Openjobmetis, che hanno costretto a rotazioni delicate. Tanto che in campo, alla fine, è rimasto quasi sempre un Moore dannoso come non mai.

A sgonfiare la squadra – ci permettiamo anche questa digressione – i continui momenti di intrattenimento all’americana proprio (guarda caso) nel terzo quarto. Bacini, cuoricini, abbraccini, magliette lanciate mentre lì in mezzo al campo la squadra va in bambola. E la musica altissima a depotenziare il tifo della gente, di quella che paga il biglietto per la partita. Anche meno, la prossima volta. Grazie. E ora si va a Cantù con il sogno playoff intatto, nonostante una serata senza lustrini.

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OPENJOBMETIS VARESE – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 91-90

(24-20, 51-42, 63-67)

VARESE: Iroegbu 29 (3-5, 4-9), Moore 6 (0-1, 2-7), Alviti 11 (2-2, 0-4), Nkamhoua 18 (5-10, 1-3), Renfro 2 (1-2); Stewart 16 (4-5, 1-4), Assui 5 (2-3, 0-1), Librizzi 2 (1-2, 0-1), Ladurner, Freeman 2 (1-1, 0-2). Ne: Villa, Bergamin. All. Kastritis.

SASSARI: Buie 14 (5-10, 1-5), Beliauskas 13 (3-5, 2-5), Marshall 7 (2-4, 1-3), Thomas 10 (3-8, 0-1), Vincini 4 (2-4); Macon 15 (4-7, 0-2), Zanelli (0-1 da 3), Ceron, Mezzanotte 11 (2-2, 1-2), McGlynn 16 (6-10). Ne: Seck, Casu. All. Mrsic.

ARBITRI: Giovannetti, Bettini, Cassina.

NOTE. Da 2: V 19-31, S 27-50. Da 3: V 8-32, S 5-19. TL: V 29-35, S 21-31. Rimbalzi: V 28 (11 off., Nkamhoua, Renfro 5), S 49 (21 off., Beliauskas, Thomas 8). Assist: V 20 (Iroegbu 8), S 21 (Buie 7). Perse: V 8 (Moore 4), S 13 (Macon 4). Recuperate: V 8 (Assui, Renfro 2), S 5 (Buie 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Iroegbu, Freeman. F. tecnico: Macon. Spettatori: 4.712