La parrocchia di Premezzo celebra la festa patronale di Sant’Antonino

La parrocchia di Premezzo si prepara a festeggiare Sant’Antonino con un ricco calendario di appuntamenti, religiosi e counitari, distribuiti tra il 24 e il 28 aprile, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Si comincia venerdì 24 aprile con una preghiera di preparazione in chiesa alle 21, aperta a tutti i collaboratori e parrocchiani.

Il programma poi entra nel vivo sabato 25 aprile: la mattina, dalle 10 alle 11.30, è dedicata alle confessioni in chiesa; nel pomeriggio, alle 17, si tiene la messa di commemorazione dei combattenti e dei reduci. La serata si apre poi su un registro più festoso: alle 19.30 è in programma una cena a tema chiamata “Ul Burger da Premezz”, con hamburger fatti in casa, seguita alle 21 da una silent disco.

Il momento centrale della festa è domenica 26 aprile. Alle 11 si celebra la messa solenne, a cui segue alle 12.30 un pranzo comunitario su prenotazione. Nel pomeriggio spazio alle famiglie: alle 14:30 è prevista la presentazione del progetto Patto Digitale Varese Sud con giochi in scatola a cura della ludoteca di Orago “Lu Drago”, nell’iniziativa “Famiglie in gioco”. Alle 17 è atteso uno spettacolo di break dance con il Fly Dance Movement, mentre alle 18 si svolgerà l’estrazione della sottoscrizione a premi.

La festa si chiude martedì 28 aprile con la messa per tutti i defunti della parrocchia, alle 20.30.

Tutti gli eventi si svolgono presso l’oratorio di Premezzo, in via Don Figini 95.