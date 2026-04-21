La piattaforma anticrimine cybercrimepolice.ch è ora disponibile anche in italiano

La piattaforma nazionale di prevenzione Cybercrimepolice.ch compie un ulteriore passo avanti verso una maggiore accessibilità per tutta la popolazione svizzera: da oggi il sito è disponibile anche in lingua italiana. Inoltre, specifici avvisi di allerta vengono ora pubblicati in modo mirato per la popolazione di lingua italiana.

Questo sviluppo rafforza ulteriormente l’orientamento nazionale della piattaforma di prevenzione, sostenuta dalla Conferenza delle e dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS) e gestita dalla Polizia cantonale di Zurigo.

L’obiettivo è informare la popolazione in tutte le lingue nazionali sulle crescenti minacce della criminalità informatica, rafforzarne la consapevolezza e proteggerla efficacemente. Con l’introduzione della lingua italiana, Cybercrimepolice.ch amplia significativamente la propria portata e garantisce un accesso diretto anche alla popolazione della Svizzera italiana.

La realizzazione dei contenuti in italiano è stata resa possibile grazie al contributo fondamentale della Polizia cantonale ticinese. Parallelamente, le segnalazioni possono ora essere inoltrate in tutte e tre le lingue nazionali, facilitando l’utilizzo della piattaforma e migliorando la raccolta di informazioni provenienti dalla popolazione.

La piattaforma è integrata nella rete per il supporto alle indagini nella lotta alla criminalità digitale (NEDIK) e continua a svolgere un ruolo centrale come piattaforma nazionale di segnalazione e prevenzione. Nella lotta alla criminalità informatica sono determinanti la prevenzione, la sensibilizzazione e una reazione rapida. Cybercrimepolice.ch contribuisce proprio a questo: fornisce informazioni aggiornate, protezione dai rischi digitali e supporto alle attività investigative. Con questo ulteriore sviluppo si rafforza ulteriormente l’orientamento nazionale della piattaforma, fornendo un contributo importante alla cybersicurezza in Svizzera.