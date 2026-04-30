La piazza di Varese torna a riempirsi per la Sumud Flotilla. “Violato il diritto internazionale”
Immediata la risposta dopo la convocazione in decine di piazze in Italia. Anche il governo italiano ha condannato l'arrembaggio israeliano e chiesto la liberazione degli attivisti "illegalmente fermati"
A sei mesi dalle grandi manifestazioni che avevano accompagnato i giorni della prima Flotilla, la piazza torna a riempirsi. Anche a Varese, anche questa volta a seguito dell’abbordaggio da parte della Marina israeliana avvenuto in acque internazionali.
In centro città si sono ritrovate un centinaio di persone: giovanissimi accanto a militanti di lunga data, ma anche semplici cittadini senza appartenenze politiche, uniti dalla volontà di esprimere dissenso e solidarietà. Una partecipazione trasversale che si è ripetuta in diverse città italiane, «da Bergamo a Milano, da Brescia a Como», per citare solo le città evocate dagli organizzatori.
A prendere la parola, tra gli altri, Michela del collettivo Varese per Gaza: «Le piazze sono piene in tutta Italia. Stanotte le barche sono state intercettate in acque internazionali a quasi mille chilometri da Gaza: Israele ha scelto di interrompere questa spedizione di solidarietà nelle acque di fronte alla Grecia, nell’Unione Europea. È una violazione del diritto internazionale in vigore, checché ne dicano i nostri governi».
Il governo italiano ha in realtà pubblicato una nota di condanna e chiesto la liberazione degli attivisti «illegalmente fermati», essendo innegabile che l’azione israeliana è andata oltre i limiti previsti dal diritto (i cittadini italiani rapiti sono ventuno, secondo l’ultima stima).
Il collettivo nei mesi scorsi ha sempre mantenuto una presenza in piazza Montegrappa, ma sicuramente questo nuovo passaggio rilancia le proteste. «Non serve essere tutti, per ottenere il cambiamento. Serve essere convinti ed essere per un bene generalizzato, senza perdere la nostra umanità. Non stiamo manifestando per noi, stiamo manifestando per tutti».
In piazza molte bandiere della Palestina e anche quelle del Libano, attaccato da Israele un mese fa (in contemporanea con l’Iran) e occupato nella sua parte meridionale.
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