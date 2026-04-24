La pigrizia e l’Uomo, a Busto Arsizio protagoniste le opere di Kazimir Malevich

Secondo appuntamento per il ciclo “Itinerari d’arte e di lettura”. Al centro dell’incontro il rapporto tra pittura e pensiero con Pierpaolo Casarin

Prosegue a Busto Arsizio il ciclo Itinerari d’arte e di lettura: Philosophy for Community, percorso dedicato all’approfondimento tra arte, letteratura e filosofia. Il secondo appuntamento è in programma martedì 28 aprile alle 17:45 nella sala di viale Repubblica 67, con un incontro dal titolo La pigrizia come verità effettiva dell’uomo. Malevich fra pittura e pensiero.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Artisti (in)consapevoli: rassegna che – in ogni incontro – propone una traiettoria di ricerca come occasione di coinvolgimento critico e riflessivo, invitando il pubblico ad avvicinarsi e alla pratica della “philosophy for children/community”.

«L’esperienza estetica – spiegano gli organizzatori – e quella della lettura diventano occasioni per interrogare l’esperienza individuale e collettiva, aprendo spazi di pensiero, ricerca e partecipazione».

Protagonista dell’incontro del 28 aprile sarà Pierpaolo Casarin, professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano e formatore esperto in “philosophy for children/community”. La riflessione prenderà le mosse dalla figura e dal pensiero di Kazimir Malevich, artista centrale nelle avanguardie del Novecento.

L’evento affronta il tema della pigrizia come verità effettiva dell’uomo, e indaga il rapporto tra produzione artistica e dimensione esistenziale, mettendo in dialogo pittura e filosofia.

L’incontro è rivolto in particolare a insegnanti, educatori, studenti e a chi opera nel sociale, ma resta aperto a tutte le persone interessate a sperimentare il pensiero condiviso come esperienza di confronto e crescita.

La partecipazione è libera e gratuita. È possibile richiedere informazioni, iscrizioni e attestati scrivendo all’indirizzo email dedicato.

Artisti (in)consapevoli nasce come progetto di rete promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte C. Farioli, in collaborazione con SpazioArs e Propositi di Filosofia. L’iniziativa è sostenuta dal patrocinio di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, con l’obiettivo di valorizzare l’arte come strumento di inclusione sociale e partecipazione attiva.