La prevenzione scende in campo a Varese: Ats Insubria protagonista ad Agrivarese 2026
Gli esperti di ATS Insubria incontrano il pubblico di Varese per promuovere l'approccio One Health e spiegare l'importanza della sicurezza alimentare e della prevenzione quotidiana
La salute torna protagonista tra i viali del centro città. In occasione di Agrivarese 2026, la storica manifestazione dedicata all’agricoltura e al territorio, ATS Insubria scende in campo con i propri specialisti per trasformare i Giardini Estensi e Villa Mirabello in un grande laboratorio di prevenzione a cielo aperto. Attraverso incontri diretti con i cittadini, laboratori pratici e attività per le famiglie, l’Agenzia punta a dimostrare come il benessere nasca dalle piccole scelte che compiamo ogni giorno.
La salute come scelta quotidiana
L’obiettivo della partecipazione di ATS è quello di abbattere le distanze tra istituzione e cittadinanza, portando l’informazione scientifica fuori dagli ambulatori e dentro i luoghi della socialità. Il concetto cardine è che la prevenzione non sia un evento isolato, ma un percorso consapevole fatto di corretti stili di vita e informazione puntuale.
«Le attività proposte – spiega Salvatore Gioia, direttore generale di ATS Insubria – accompagneranno i visitatori lungo un percorso di consapevolezza, in cui informazione scientifica, divulgazione e contatto diretto con i professionisti si intrecciano in modo semplice e immediato. Il messaggio dell’Agenzia è che la salute è frutto di scelte quotidiane».
Alimentazione e sicurezza a tavola
Uno dei pilastri dell’evento sarà dedicato a ciò che mangiamo. Esperti del settore guideranno i partecipanti in laboratori brevi e ritmati per imparare a decifrare le etichette alimentari, spesso di difficile interpretazione. Si parlerà di come riconoscere l’origine dei prodotti, come gestire gli allergeni e quali siano le migliori modalità di conservazione per evitare rischi sanitari. L’attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità: stagionalità dei prodotti, porzioni corrette e lotta allo spreco alimentare saranno i temi chiave per comporre un pasto che faccia bene sia al corpo che al territorio.
One Health: un legame indissolubile
L’edizione 2026 mette al centro l’approccio “One Health”, una visione olistica che considera la salute umana, quella animale e quella ambientale come un unico ecosistema interconnesso. I veterinari di ATS Insubria spiegheranno, con esempi pratici, come le nostre scelte – dall’uso responsabile degli antibiotici alla cura degli animali domestici – influenzino la salute collettiva.
Nei laboratori dedicati si approfondiranno temi di grande attualità come le zoonosi, le malattie trasmissibili dai parassiti e l’antibiotico-resistenza. Non mancherà inoltre lo spazio per il benessere fisico: il personale sanitario promuoverà momenti di movimento all’aria aperta, invitando i visitatori a riscoprire l’attività fisica come strumento essenziale di prevenzione primaria, immersi nel verde dei giardini cittadini.
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