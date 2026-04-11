La primavera “entra in pausa”. In arrivo piogge sporche e sabbia dal Sahara

Godiamoci queste ultime ore di sole pieno e temperature miti, perché il quadro meteorologico sta per cambiare drasticamente. Secondo le rilevazioni del Centro Geofisico Prealpino e le ultime proiezioni a livello nazionale, l’Italia si appresta a vivere una fase di instabilità che colpirà in modo particolare il Nord-Ovest a partire da lunedì 13 aprile.

Lo sbalzo termico: dalle maniche corte all’ombrello

Se in questi giorni le massime hanno sfiorato i 23-25°C, facendoci dimenticare il calendario, la prossima settimana ci ricorderà che la primavera è la stagione dei contrasti. Già da domenica 12 aprile, la nuvolosità inizierà ad aumentare sulla Lombardia occidentale. Il vero calo termico si avvertirà però tra lunedì e martedì, quando le temperature massime caleranno di diversi gradi, faticando a superare i 15-18°C sotto la pioggia.

Il cielo cambia colore: arriva la polvere sahariana

L’elemento più curioso e visibile di questo peggioramento non sarà solo l’acqua, ma ciò che trasporterà. Una profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico potrebbe richiamere correnti meridionali direttamente dal deserto del Sahara. Questo “corridoio atmosferico” solleverà polvere finissima che sorvoleranno il Mediterraneo fino a raggiungere le Alpi. Gli effetti saranno due: cieli lattiginosi e giallastri e piogge “sporche”. Quando inizieranno le precipitazioni (attese nel Varesotto tra la serata di domenica e lunedì), il pulviscolo ricadrà al suolo. Il risultato? Le classiche gocce cariche di sabbia che lasceranno tracce evidenti su auto, balconi e tetti.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni a Varese?

Domenica 12: Velature in aumento, prime piogge in serata. Clima ancora gradevole.

Lunedì 13: Molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse. Possibile presenza di sabbia nelle precipitazioni. Temperature in calo (massime intorno ai 16°C).

Martedì 14: Instabilità residua e clima decisamente più fresco.

Il consiglio per i varesini è uno solo: rimandate l’appuntamento all’autolavaggio a metà della prossima settimana!