La Pro Patria che non ti aspetti: poker alla Dolomiti Bellunesi e retrocessione rimandata

Con un risultato piuttosto sorprendente, la Pro Patria sull’orlo della retrocessione esce dallo stadio di Feltre con tre punti dopo la scoppiettante vittoria per 4-2 sui padroni di casa della Dolomiti Bellunesi.

La squadra di mister Francesco Bolzoni gioca una buona partita, nonostante le numerose assenze pesanti, come quelle di Desogus (squalificato), Di Munno e Masi, e riesce a portarsi in vantaggio grazie al secondo gol in campionato di Giudici, dopo un avvio molto deciso. I tigrotti, nella ripresa, nonostante il gol del momentaneo 2-1 per i padroni di casa firmato da Marconi, riescono a controrimontare grazie ai gol di Citterio, Mastroianni (che aggancia Sipos al secondo posto della classifica marcatori) e Orfei per il definitivo 4-2.

Questo risultato fa salire la Pro Patria a 23 punti, a -1 dal terzultimo posto della Virtus Verona, e rimanda per il momento la retrocessione. L’aggancio ai playout rimane comunque complicato perché i tigrotti dovranno vincere le ultime due gare con Arzignano e Renate, sperando di scavalcare la squadra di Luigi Fresco e che la Pergolettese non faccia neanche un punto.

FISCHIO D’INIZIO

La Pro Patria si schiera con il solito 4-3-3 che prevede lo stesso pacchetto difensivo visto con la Triestina, con Sala in porta e con Mora, Sassaro, Motolese e Felicioli in difesa. A centrocampo, senza Di Munno e Schiavone, giocano Frosali e Tunjov al fianco di Ferri. In avanti, senza Desogus, ad affiancare Mastroianni sono Giudici e Renelus. La Dolomiti Bellunesi risponde con un 4-3-1-2, con Abati in porta; davanti a lui ci sono Pittino, Barnini, Mondonico e Gobetti; a centrocampo giocano Cossalter, Burrai e Mignanelli; in avanti c’è l’ex Toci, insieme a Marconi, con Clemenza sulla trequarti.

PRIMO TEMPO

Dopo 3′ Toci prova a scappare sulla destra, arriva sul fondo e mette a rimorchio per Marconi, che però calcia malissimo e cestina il possibile gol del vantaggio. Dopo quattro giri di lancette, Tunjov mette in mezzo per la testa di Frosali, che non riesce a dare la forza e la direzione giusta alla conclusione. Poco dopo il quarto d’ora, Giudici prova un pericoloso traversone, stavolta col destro; Abati esce e anticipa Renelus. Un minuto dopo, gol dei tigrotti con Giudici, che segna al termine di un contropiede condotto da Frosali e Renelus.

Al 35′ c’è un’occasione per i padroni di casa con un tiro di Mignanelli parato da Sala. Al 45′, rigore per la Dolomiti Bellunesi per un fallo di Felicioli su Marconi: dal dischetto va Clemenza e batte Sala. Le squadre vanno al riposo sul parziale di 1-1.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa parte forte la squadra di Bolzoni con un tiro di Giudici sventato da Burrai quasi sulla linea. Successivamente, situazione pericolosa per la Pro Patria con Frosali che mette in mezzo; Barbini prolunga involontariamente sul secondo palo, dove Renelus viene anticipato dalla diagonale di Pittino. Al 12′ occasione per i rosanero: Mignanelli scappa da solo sulla sinistra e mette in mezzo per Marconi, che taglia sul primo palo e riesce a colpire, ma spedisce la sfera sopra la traversa. Al 18′ arriva il 2-1 per la squadra di Bonatti, siglato da Marconi, che raccoglie un pallone schizzato in area dopo un tiro di Burrai respinto da Sassaro, calcia di prima e fredda Sala. Pochi istanti dopo, ancora la Dolomiti Bellunesi vicina al gol: Clemenza calcia di prima, su sponda di Marconi. Pallone che esce di pochissimo alla sinistra di Sala, con una deviazione di un difensore ospite.

Al 26′, gol di Citterio, che insacca di testa su cross di Travaglini e fa 2-2. Dopo appena 2 minuti, Mastroianni completa la controrimonta e di testa sigla il 3-2. Al 40′ la partita viene chiusa da un gran gol di Orfei, che calcia al volo su un bel traversone di Ferri. La partita si chiude così, dopo 4′ di recupero, con la Pro Patria che batte la Dolomiti Bellunesi 4-2 e rimanda ancora la caduta in Serie D.