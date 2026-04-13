Tende montate, mezzi schierati e volontari pronti a spiegare. Il piazzale del magazzino comunale di Buguggiate ha fatto da palcoscenico, domenica, alla giornata dimostrativa del gruppo comunale di Protezione Civile: un’occasione per mostrare ai cittadini cosa c’è dietro a quel servizio che, in caso di emergenza, sarebbe il primo a intervenire sul territorio.

Galleria fotografica La Protezione Civile di Buguggiate si presenta ai cittadini: mezzi, tende e un campo estivo per i ragazzi 4 di 17

A fare gli onori di casa è stato Giuseppe Imperiale, coordinatore del gruppo. «Siamo qui oggi per far conoscere ai nostri cittadini la nostra struttura per un’eventuale emergenza», ha spiegato. Il gruppo dispone di un furgone, un miniescavatore, un fuoristrada 4×4, un Panda e quattro tende per complessivi trenta posti letto: un parco mezzi pensato per rispondere a scenari diversi, dalla viabilità interrotta alle situazioni che richiedono un campo di accoglienza.

Al fianco dei volontari anche il sindaco Matteo Sambo, che ha colto l’occasione per sottolineare il valore del servizio. «La Protezione Civile è un servizio importantissimo per il nostro paese», ha detto, prima di lanciare un annuncio rivolto alle famiglie: dall’11 al 14 giugno è in programma un camp dedicato ai ragazzi delle scuole medie, organizzato nell’area accanto al Tigros. Le iscrizioni saranno aperte non appena verrà pubblicato il link ufficiale. «Iscrivetevi tutti e venite a conoscere qual è la vita della Protezione Civile», ha aggiunto il sindaco.

Una giornata, quindi, che guarda in due direzioni: da un lato rassicurare i cittadini sulla capacità di risposta del gruppo in caso di bisogno, dall’altro avvicinare i più giovani a un mondo fatto di formazione, senso civico e spirito di servizio.