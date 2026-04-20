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La protezione civile regionale dirama una allerta gialla temporali su Milano

Rischio temporali sul “nodo idraulico“ del capoluogo lombardo a partire dalle ore 21 di lunedì e fino alle ore 9 della mattina di domani, martedì 21 aprile. Domenica sera forte grandinata a Sesto San Giovanni (foto)

Generico 20 Apr 2026

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 21 di oggi e fino alle ore 9 della mattina di domani, martedì 21 aprile.

Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano registrandosi al link oppure scaricando le app gratuite per sistemi operativi IOS e Android.

Già nella serata di domenica una grande grandinata si era abbattuta su Sesto San Giovanni (foto sopra).

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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