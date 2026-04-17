La provincia di Varese tra solidità e trasformazione. Numeri positivi, ma giovani e sostenibilità restano il banco di prova

La provincia di Varese si conferma un territorio economicamente solido, con un tessuto produttivo ampio e articolato che conta oltre 74 mila imprese registrate (74.638) e quasi 57 mila attive (56.888). Tuttavia, i dati più recenti segnalano una leggera contrazione, con una diminuzione delle imprese registrate (–2,0%) e attive (–1,1%) nel periodo più recente.

La struttura economica locale è fortemente orientata ai servizi, che rappresentano circa il 45,5% del totale, seguiti dall’industria (31,2%) e dal commercio (21,7%). Una composizione che evidenzia una buona diversificazione, ma anche una crescente terziarizzazione.

LAVORO

Sul fronte del lavoro emergono segnali incoraggianti. Il tasso di occupazione si attesta intorno al 67,8%, con un totale di quasi 400 mila occupati (398.262). Di questi, 217.032 sono uomini e 181.530 donne, a conferma di una partecipazione femminile significativa ma ancora inferiore. I disoccupati risultano circa 12 mila (12.344) e il tasso di disoccupazione è in calo, attestandosi intorno al 3–4%, con una riduzione negli ultimi anni di circa –6%. Uno dei principali punti di forza del territorio resta il commercio estero.

IMPORT EXPORT

Le esportazioni raggiungono un valore di circa 12,5 miliardi di euro, a fronte di importazioni pari a 7,8 miliardi, generando un saldo commerciale ampiamente positivo. La crescita recente dell’export (+3,2%) supera quella dell’import (+1,4%), confermando la competitività delle imprese varesine sui mercati internazionali, in particolare verso Germania e Francia.

VALORE AGGIUNTO

Anche sul piano della ricchezza prodotta, Varese mantiene buoni livelli. Il valore aggiunto è generato in larga parte dai servizi (66%) e per il resto dall’industria (34%). Il reddito pro capite si attesta intorno ai 29.860 euro, con una crescita moderata (+2,0%), segnale di stabilità ma non di forte espansione.

DEMOGRAFIA

Dal punto di vista demografico, la popolazione si aggira attorno agli 885 mila residenti (884.801), con una variazione leggermente negativa nel breve periodo (–0,6%) e una crescita molto contenuta nel lungo periodo (+0,6%). Un dato che riflette il progressivo invecchiamento della popolazione e una capacità attrattiva non pienamente sufficiente a compensarlo.

GIOVANI

Le criticità emergono con maggiore evidenza osservando la condizione delle nuove generazioni. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro coinvolge circa il 40% dei giovani, indicando una distanza significativa tra competenze disponibili e richieste delle imprese. La disoccupazione giovanile si mantiene più elevata rispetto alla media generale, attestandosi intorno all’8–9%, mentre la quota di imprese giovanili resta limitata, pari a circa 6–7%, con una dinamica incerta.

SOSTENIBILITÀ

Sul fronte della sostenibilità, il territorio mostra segnali di evoluzione ma con ritmi ancora insufficienti. La produzione di energia da fonti rinnovabili è in crescita, ma rappresenta ancora una quota minoritaria del totale. La digitalizzazione coinvolge circa il 60–65% delle imprese, un dato in miglioramento ma ancora distante dai livelli delle aree più avanzate.

Infine, l’economia circolare risulta diffusa solo parzialmente: circa il 35% delle imprese ha adottato pratiche strutturate, mentre oltre il 30% non ha ancora intrapreso percorsi concreti in questa direzione. Nel complesso, i numeri raccontano un territorio che continua a reggere grazie alla forza dell’industria, dell’export e di un mercato del lavoro relativamente dinamico. Tuttavia, le sfide legate all’inserimento dei giovani, all’innovazione digitale e alla transizione sostenibile rappresentano passaggi obbligati per garantire la competitività futura della provincia di Varese.