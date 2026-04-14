La Provincia replica alle accuse sugli investimenti negli istituti superiori di Busto: “Impegno costante”

La polemica era scoppiata in commissione bilancio, come riportato da Malpensa24, dove l’assessore alle politiche educative del Comune di Busto Arsizio, Chiara Colombo, aveva attaccato: «Le nostre scuole superiori sono in sofferenza, ma la Provincia ha investito su altre città». Parole che avevano suscitato la reazione stupita del sindaco Emanuele Antonelli, ex presidente della Provincia, con un lapidario «Coi miei soldi?», riferito al cosiddetto “tesoretto” lasciato al suo successore Marco Magrini alla fine del mandato.

La replica ufficiale da Villa Recalcati

Il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, e il Vicepresidente e Consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Giacomo Iametti, scelgono i numeri per rispondere alle accuse. «La nostra attenzione al mondo della scuola è costante e copre l’intero territorio provinciale a 360 gradi» dichiarano i due amministratori, sottolineando come l’impegno su Busto Arsizio sia concreto e documentabile.

L’annuncio più rilevante riguarda l’Istituto Verri: è stata avviata una riflessione concreta sulla possibilità di realizzare un nuovo plesso scolastico, una risposta strutturale attesa da molti anni. Nel frattempo, nel 2025 sono stati stanziati 250.000 euro per la progettazione di un intervento di manutenzione straordinaria al medesimo istituto.

Gli investimenti degli ultimi anni

La Provincia elenca gli interventi già effettuati o in corso sulle scuole bustocche a partire dal 2023:

Liceo Tosi: 295.000 euro per adeguamenti funzionali, coperture e pavimentazioni

Liceo Candiani: 70.000 euro di manutenzione

ITE Tosi: 2.377.000 euro attraverso il PNRR per agibilità e impianti antincendio, con lavori conclusi nel 2024, più ulteriori 114.000 euro previsti per i blocchi bagni

Istituto Verri e Istituto Riva di Saronno: appalto già aggiudicato per il rifacimento dei bagni, per un totale di 626.000 euro

A questi interventi si aggiunge la manutenzione ordinaria annuale sul comparto sud del territorio: circa 250.000 euro per il verde, 500.000 euro per opere edili e circa un milione di euro per la gestione degli impianti.

Il nodo del sovraffollamento

La questione era emersa nel febbraio scorso alla chiusura dei termini per le iscrizioni. Molti ragazzi si erano trovati con le porte chiuse negli istituti superiori più richiesti della città per le iscrizioni dei propri figli.

La questione era stata affrontata anche in consiglio provinciale sollevata dal consigliere Leslie Mulas che evidenziava un problema simile a Bisuschio. Anche in quell’occasione, Magrini aveva rivendicato la correttezza della programmazione effettuata.

Il vicepresidente Iametti, torna quindi sul tema e allarga la visione: «La programmazione non si ferma alle opere murarie. Abbiamo analizzato attentamente i flussi della popolazione scolastica, inclusa quella di Busto Arsizio, fornendo la massima informativa possibile a tutti i gruppi consiliari». E lancia un appello alla collaborazione istituzionale: «La sfida del futuro dei nostri giovani si vince solo attraverso una progettazione condivisa, con priorità sulle necessità didattiche e la sicurezza degli studenti».