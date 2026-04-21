“La Resistenza Insieme”: a Busto Arsizio il 25 Aprile è una festa di comunità al Parco Bosco San Giuseppe

Il 25 aprile a Busto Arsizio non sarà solo un momento di solenni celebrazioni istituzionali, ma si trasformerà in un’occasione viva e pulsante di incontro. Al Parco Bosco San Giuseppe (Emanuela Loi), a partire dalle ore 16:00, prenderà vita “La Resistenza Insieme”, un evento corale che punta a trasformare la memoria storica in un’esperienza condivisa, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della partecipazione civile.

Il senso della festa: costruire ponti

In un periodo storico spesso segnato dalla frammentazione, l’iniziativa vuole lanciare un segnale forte: la Resistenza è un’eredità collettiva che si alimenta attraverso la socialità e il confronto. L’obiettivo degli organizzatori è celebrare i valori di libertà e democrazia non come concetti astratti, ma come pratiche quotidiane. Il parco diventerà così un laboratorio a cielo aperto dove il gioco dei bambini, lo sport popolare e l’approfondimento culturale si intrecciano per costruire ponti tra il passato e il presente.

Un programma per ogni età: dai laboratori al teatro

Il pomeriggio è stato pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza, con un’offerta di attività ricca e variegata suddivisa in aree tematiche:

Creatività e manualità: Dalle 16:00 alle 18:30, i più piccoli (0-10 anni) potranno divertirsi in un’area giochi e laboratori dedicati. Per gli adulti, spazio alla Ciclofficina per imparare a prendersi cura della propria bici, ai laboratori di maglia e uncinetto con il gruppo NODI e alla stampa su stoffa.

Sport per tutti: La filosofia dello sport popolare animerà il prato con sfide libere di ping pong e pallavolo , insieme ad allenamenti aperti di Tai Chi e pugilato popolare , promuovendo il benessere come strumento di aggregazione.

Il cuore della memoria: Dalle 18:30, l’atmosfera si farà più riflessiva. Stefano Catone (People) proporrà la lettura “Giugno 1944 – Una piccola storia di Resistenza”, seguita dalla performance teatrale del Comitato Antifascista. Il momento più alto della serata sarà la preziosa testimonianza del partigiano Adelio Borlandelli, voce viva dei valori che hanno fondato la nostra Repubblica.

Una rete fitta di solidarietà

Il successo dell’iniziativa, che gode del patrocinio della Città di Busto Arsizio, risiede nell’impressionante rete di partner che hanno collaborato: oltre venti realtà tra associazioni (come ANPI, Libera, Legambiente e Circolo Gagarin), forze politiche e movimenti sociali. Questa fitta trama dimostra quanto il tessuto sociale bustocco sia ancora oggi vitale e profondamente legato ai valori dell’antifascismo.

Informazioni pratiche

L’invito è aperto a tutti: l’ingresso è libero e gli organizzatori incoraggiano i partecipanti a portare teli, cibo e snack per un grande ristoro collettivo sul prato, accompagnato dalle birre artigianali del Birrificio Muttnik disponibili in loco.

L’appuntamento è per il 25 aprile, dalle 16:00 alle 21:30, in Via Galvani 39A (o Via Bellini 34). Sarà, a tutti gli effetti, una festa di tutti e per tutti.