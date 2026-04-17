La sanità da ascoltare: nasce “Globuli Bianchi”, il podcast di ASST Valle Olona

Rendere la sanità pubblica più vicina, comprensibile e, soprattutto, umana. Con questo obiettivo nasce “Globuli Bianchi”, il nuovo podcast istituzionale di ASST Valle Olona presentato ufficialmente oggi, 17 aprile 2026. Non un semplice notiziario, ma uno spazio narrativo per dare voce alle storie reali di chi ogni giorno abita le corsie degli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo.

Ideato e narrato da Simone Girardin, giornalista e dirigente della comunicazione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, il progetto punta a rompere la barriera tra istituzione e cittadino con un linguaggio semplice ma rigoroso.

“La febbre del venerdì sera”

La prima serie di episodi, dal titolo emblematico “La febbre del venerdì sera”, è un viaggio nei Pronto Soccorso del territorio durante le ore più calde della settimana: le notti del weekend. Attraverso le testimonianze dirette di medici e infermieri, il podcast offre uno sguardo autentico – oscillando tra l’ironia e la commozione – sulla gestione delle emergenze, le scelte difficili e l’impegno costante “dietro le quinte”.

«Raccontiamo ciò che spesso resta invisibile: le persone, le responsabilità e l’impegno quotidiano di chi lavora nella sanità», spiega Girardin. Un approccio che ha trovato il pieno sostegno del Direttore Generale, Daniela Bianchi: «Abbiamo voluto fortemente questo progetto per costruire un rapporto più diretto con i cittadini, basato su fiducia e ascolto».

Produzione a chilometro zero

Il progetto è interamente “made in ASST”, realizzato dal team della Comunicazione composto da Anna Maffucci e Chiara Colombo. Una scelta che sottolinea la volontà dell’azienda di investire nelle proprie risorse interne per comunicare l’identità del servizio pubblico locale.

Dove ascoltarlo

Il primo appuntamento è fissato per la mezzanotte di oggi: la puntata d’esordio sarà infatti disponibile su Spotify. Successivamente, ogni sabato, i nuovi contenuti verranno pubblicati su:

Le principali piattaforme podcast;

Il canale ufficiale YouTube di ASST Valle Olona;

I canali digitali e social aziendali.