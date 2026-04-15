La sconfitta con il Celle Varazze costa anche 11 giornate di squalifica al Varese

È stata una sconfitta dolorosa quella di Celle Ligure per il Varese. Non solo il risultato del campo ha punito la squadra biancorossa, ma anche il giudice sportivo non è stato docile nel comminare le squalifiche.

Andiamo in ordine: erano già in programma i turni di stop per Federico Bertoni – ammonito, era in diffida – e il portiere Leonardo Taina – espulso per doppia ammonizione – c’era da capire quali sarebbero state le decisioni rispetto ai cartellini rossi mostrati al vice allenatore Diego Verdini, sanzionato all’intervallo, e il preparatore dei portiere Claudio Abaterusso, allontanato nel corso della ripresa. Ebbene, non sono state leggere: cinque i turni di stop Abaterusso – «Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo di un A.A. accompagnate da espressione blasfema» – e quattro a Verdini – «Per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna Arbitrale ».

Solo una invece quella all’assistente della squadra ligure David Balleri, per «Per avere rivolto espressioni offensive e provocatorie all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria».

Queste assenze in casa Varese vanno ad aggiungersi a una situazione già critica per quanto riguarda le indisponibilità Niccolò Romero e Frenci Qeros sono fermi per guai muscolari e per loro la stagione – almeno quella regolare – dovrebbe essere già finita. Sono invece ancora da verificare le condizioni di capitan Matteo Bruzzone, Tommaso Tentoni – che sembra quello più probabile al rientro – e Matteo Barzotti, fuori nelle ultime giornate per svariati problemi fisici alla pari dei giovani Riccardo Pliscovaz e Gabriele Fitto. Vedremo se mister Ciceri riuscirà a recuperare qualche pezzo in vista della prossima gara di campionato, che vedrà i biancorossi ospitare al “Franco Ossola” il Derthona domenica 19 aprile (ore 15).

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il calendario della post-season, definendo il percorso che porterà all’assegnazione del titolo di Campione d’Italia e agli attesi verdetti di Play Off e Play Out. Il via ufficiale è fissato per domenica 10 maggio, data in cui si disputeranno sia le gare uniche dei Play Out per la permanenza in categoria, sia la prima fase dei Play Off. Per questi ultimi, la competizione proseguirà sette giorni dopo, il 17 maggio, con gli incontri validi per la seconda fase, delineando così la griglia finale in base ai regolamenti vigenti pubblicati dalla Lega.