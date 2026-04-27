Varese News

Economia

La sede di Banca d’Italia dieci anni dopo. Il gigante vuoto nel cuore di Varese

Dal 2016 lo stabile di via Sacco è chiuso e in vendita. Circa 5.600 metri quadri ancora senza acquirenti con un prezzo base fissato a 4,75 milioni di euro

Metamorfosi Urbana: casa Sacco e la banca d'Italia

Quando ci si passa davanti, non si può non notarlo. Lo stile austero, nonostante il colore arancione, i pennoni per le bandiere e l’estensione notevole. Sono passati quasi dieci anni dalla chiusura della filiale varesina della Banca d’Italia, ma il grande edificio, al civico 1 di via Luigi Sacco, resta ancora senza un futuro.
Un vuoto nel pieno centro cittadino, a due passi da Palazzo Estense, sede del Comune, che continua a interrogare istituzioni e mercato immobiliare.
La dismissione è iniziata dopo il 2016, anno in cui l’immobile ha cessato la propria funzione bancaria. Solo tra il 2018 e il 2019 è stato però messo concretamente in vendita, senza che, ad oggi, si sia arrivati a una cessione definitiva.
Il complesso, come emerge dall’avviso ufficiale, è imponente: circa 5.670 metri quadrati distribuiti su cinque piani fuori terra, due livelli seminterrati e sottotetto, con una destinazione mista tra uffici e residenziale.
Non si tratta di un semplice stabile. L’ex sede della Banca d’Italia comprende anche appartamenti e spazi accessori ed è soggetta a vincoli per la vicinanza al complesso monumentale di Villa e Parco Estense.
A pesare sulla vendita è probabilmente anche il prezzo base, fissato a 4 milioni e 750 mila euro, oltre ai costi di adeguamento degli impianti che restano a carico dell’acquirente. L’Immobile viene venduto in blocco a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova o si troverà al momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita.
L’edificio ha alcune limitazioni perché si trova vicino a Villa e Parco Estense, che sono beni storici protetti. Questo significa che non si può intervenire liberamente sulla struttura: eventuali lavori dovranno rispettare regole precise per tutelare il contesto. Dal punto di vista energetico, l’edificio ha una classe E, quindi non è particolarmente efficiente e potrebbe richiedere interventi per migliorare i consumi.
Negli anni non sono mancati i tentativi anche di natura pubblica mai arrivati a un esito concreto. Nel frattempo, il bando è stato aggiornato e rilanciato più volte, con procedure articolate per individuare potenziali compratori.
Resta però il dato più evidente. Nel cuore di Varese, uno degli edifici più rappresentativi continua a rimanere inutilizzato. Un caso emblematico di patrimonio dismesso che fatica a trovare una nuova identità.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Michele Mancino
michele.mancino@varesenews.it

Il lettore merita rispetto. Ecco perché racconto i fatti usando un linguaggio democratico, non mi innamoro delle parole, studio tanto e chiedo scusa quando sbaglio.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.