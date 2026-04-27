La sede di Banca d’Italia dieci anni dopo. Il gigante vuoto nel cuore di Varese

Quando ci si passa davanti, non si può non notarlo. Lo stile austero, nonostante il colore arancione, i pennoni per le bandiere e l’estensione notevole. Sono passati quasi dieci anni dalla chiusura della filiale varesina della Banca d’Italia, ma il grande edificio, al civico 1 di via Luigi Sacco, resta ancora senza un futuro.

Un vuoto nel pieno centro cittadino, a due passi da Palazzo Estense, sede del Comune, che continua a interrogare istituzioni e mercato immobiliare.

La dismissione è iniziata dopo il 2016, anno in cui l’immobile ha cessato la propria funzione bancaria. Solo tra il 2018 e il 2019 è stato però messo concretamente in vendita, senza che, ad oggi, si sia arrivati a una cessione definitiva.

Il complesso, come emerge dall’avviso ufficiale, è imponente: circa 5.670 metri quadrati distribuiti su cinque piani fuori terra, due livelli seminterrati e sottotetto, con una destinazione mista tra uffici e residenziale.

Non si tratta di un semplice stabile. L’ex sede della Banca d’Italia comprende anche appartamenti e spazi accessori ed è soggetta a vincoli per la vicinanza al complesso monumentale di Villa e Parco Estense.

A pesare sulla vendita è probabilmente anche il prezzo base, fissato a 4 milioni e 750 mila euro, oltre ai costi di adeguamento degli impianti che restano a carico dell’acquirente. L’Immobile viene venduto in blocco a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova o si troverà al momento della sottoscrizione dell’atto di compravendita.

L’edificio ha alcune limitazioni perché si trova vicino a Villa e Parco Estense, che sono beni storici protetti. Questo significa che non si può intervenire liberamente sulla struttura: eventuali lavori dovranno rispettare regole precise per tutelare il contesto. Dal punto di vista energetico, l’edificio ha una classe E, quindi non è particolarmente efficiente e potrebbe richiedere interventi per migliorare i consumi.

Negli anni non sono mancati i tentativi anche di natura pubblica mai arrivati a un esito concreto. Nel frattempo, il bando è stato aggiornato e rilanciato più volte, con procedure articolate per individuare potenziali compratori.

Resta però il dato più evidente. Nel cuore di Varese, uno degli edifici più rappresentativi continua a rimanere inutilizzato. Un caso emblematico di patrimonio dismesso che fatica a trovare una nuova identità.