La senatrice Pellegatta lascia tutto alla città: «Una scuola di musica e arte per Cassano Magnago»

Cassano Magnago riceverà l’intero patrimonio della senatrice Maria Agostina Pellegatta, scomparsa nei giorni scorsi. A comunicarlo è stato il sindaco Pietro Ottaviani, che ha reso noto come la politica cassanese abbia deciso di lasciare tutti i suoi beni alla città natale con un obiettivo preciso: la realizzazione di una scuola pubblica di musica e/o arte.

Il lascito alla città

La notizia è arrivata dal notaio e ha suscitato «stupore e profonda gratitudine» in amministrazione e nella comunità. Il patrimonio comprende la casa della senatrice in piazza 25 Aprile, con tutto il suo contenuto, oltre alle risorse finanziarie accumulate nel corso della sua vita.

Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di una scelta che guarda al futuro. La volontà espressa dalla senatrice prevede infatti un vincolo chiaro: destinare le risorse alla creazione di una scuola pubblica dedicata alla musica e alle arti.

Un progetto per i giovani

L’obiettivo del lascito è investire sulle nuove generazioni e sulla crescita culturale della città. Un’iniziativa che potrebbe arricchire l’offerta formativa locale e creare nuove opportunità per i giovani di Cassano Magnago. «Non solo un lascito, ma una visione: la volontà chiara di investire nel futuro» ha spiegato il sindaco Pietro Ottaviani.

I prossimi passaggi

Nei prossimi giorni il Comune avvierà l’iter per l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Il valore complessivo del patrimonio è ancora in fase di definizione. «Cassano Magnago saprà onorare questo lascito con responsabilità, rispetto e ambizione – ha aggiunto il sindaco, Pietro Ottaviani – Il suo gesto resterà nel tempo, vivo nella comunità e nelle opportunità che saprà generare».

Il ricordo della senatrice

La comunità aveva già salutato con commozione la scomparsa della senatrice Pellegatta. Ora, alla memoria istituzionale, si aggiunge un’eredità concreta destinata a lasciare un segno duraturo nella città.