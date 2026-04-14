La sequenza di Fibonacci tra fede e musica: Piccaia espone la sua “Croce” a San Maurizio

Dopo il successo riscosso a Velate e nel centro di Varese, l’arte di Giorgio Piccaia fa tappa a Solbiate Arno. Domenica 19 aprile, alle ore 20:30, la Chiesa di San Maurizio in piazza Giovanni XXIII ospiterà la presentazione de “La Croce e il Rosario”, opere che fondono la simbologia cristiana con il rigore matematico della sequenza di Fibonacci.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dal parroco don Paolo Croci, segna il ritorno in provincia di un progetto artistico che nel 2023 aveva già catturato l’attenzione del pubblico durante la mostra diffusa tra Sala Veratti e il Battistero di San Giovanni.

L’opera: tra numeri e simboli

L’installazione si compone di due elementi principali:

La Croce: formata da undici tele, dieci delle quali riportano i numeri della sequenza di Fibonacci in nero su fondo bianco, mentre una tela centrale gialla funge da fulcro visivo e spirituale.

Il Rosario: una sfera di colore arancione composta da nodi, la cui struttura segue la progressione numerica studiata dal matematico pisano.

Secondo la nota critica della curatrice e organizzatrice Melania Rocca, Piccaia crea un ponte tra fede e natura, suggerendo che l’ordine armonico dell’universo e le leggi matematiche siano espressione del divino.

Musica e collaborazioni

La serata inaugurale non sarà solo visiva. Il Maestro Christian Tarabbia eseguirà un concerto d’organo attraversando tre secoli di letteratura musicale, mentre l’installazione sarà accompagnata da “Crucis”, una colonna sonora dedicata realizzata da Giovanni Gaudio con il musicista Jo Trotta.

L’evento gode del patrocinio di Alpi e del Piccaia Museum di Villa Porto Rapallo, con il supporto di diverse realtà locali tra cui Sonata Organi e Free Minds.

L’installazione resterà visitabile per un lungo periodo, accessibile ai fedeli e ai visitatori durante i consueti orari di apertura della chiesa.