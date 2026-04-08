La spesa al “super“ messa nello zaino, ma senza pagare: denunciato a Como

La polizia di Stato di Como ha denunciato ieri per furto aggravato, un 43enne italiano, residente a Seregno senza fissa dimora, con precedenti penali e di polizia: verso le 16 una volante è stata inviata presso un supermercato di Via Pasquale Paoli a Como, dove era stato segnalato un furto di merce ed il responsabile della sicurezza aveva bloccato un uomo sospettato del furto.

Una volta sul posto gli agenti hanno preso in consegna il 43enne, trovando nascoste nel suo zaino sei bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 230 euro. Merce immediatamente restituita.

aveva poi oltrepassato le barriere dell’uscita senza acquisti. È stata poi raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e ricostruita la dinamica dei fatti: l’uomo infatti, era stato visto aggirarsi tra gli scaffali con un carrello dove era posizionato uno zaino nel quale aveva riposto le bottiglie, ed

Portato in Questura, a suo carico sono emerse condanne e precedenti di polizia per i medesimi reati, nonché numerosi fogli di via obbligatori in vari comuni della provincia di Monza Brianza. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà per furto aggravato.