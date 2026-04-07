La Tenda per la Palestina torna in presenza a Varese

Le attività della Tenda per la Palestina e contro le armi a Varese non si sono mai fermate dopo il successo dell’autunno scorso. Ora, però, si aggiunge anche una sede fisica: prima al coperto, presso l’InformaGiovani di via Como 21 a Varese, e più avanti con la tenda vera e propria ai Giardini Estensi.

Ogni martedì e venerdì di aprile e maggio, dalle 17.30 alle 20, dei volontari a turno saranno presenti in via Como per offrire un punto di riferimento a chi cerca informazioni e materiali a sostegno delle campagne in corso contro il genocidio e il riarmo.

Proseguono anche le iniziative già avviate nei mesi precedenti: le presentazioni di autori e libri nell’ambito del progetto “Lib(E)ri tutti“, gli approfondimenti su temi considerati delicati attraverso il ciclo “Resistenze”, e il sostegno alle scelte — personali e collettive — di rifiuto delle logiche militariste, dall’obiezione di coscienza alla leva al prelievo fiscale a scopi bellici, fino all’impegno civile nonviolento.

La Tenda si propone come spazio in cui portare proposte concrete per reagire al senso di impotenza di fronte agli eventi, dentro e fuori dai confini nazionali, e per costruire forme condivise di resistenza nel rispetto della dignità di tutti.