La terapia intensiva neonatale a Varese e quel ricordo intenso della “stanza del latte”
Un nostro articolo sulla TIN dell'ospedale Del Ponte ha emozionato una nostra lettrice che da quelle stanze è passata, con il suo bimbo, 16 anni fa. Simona ha condiviso con noi i suoi ricordi
Gentile direttore
Leggo i numeri della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Del Ponte, dall’articolo pubblicato su Varesenews.
Il mio pensiero corre immediatamente a sedici anni fa. Era il 2010 quando il mio primogenito, del peso di 1050 grammi, nacque con cesareo d’urgenza a seguito della diagnosi di HELLP syndrome, formulata tempestivamente dalla ginecologa che aveva appena iniziato il suo turno (e alla quale andrà la mia eterna riconoscenza).
Date le circostanze, forse non mi rendevo nemmeno conto fino in fondo dell’ eccezionalità dell’evento, catapultata in un attimo da una gravidanza serena ad una maternità complicata, a cui inevitabilmente non ero preparata. Solo a posteriori ho capito il rischio corso, grazie anche alla testimonianza di mio marito.
Siamo stati accolti e accuditi da operatori sanitari e medici che, fin dal nostro primo ingresso in TIN, sono stati in grado di farci sentire a nostro agio, in una situazione che per noi non aveva nulla di ordinario.
Tra i tanti, intensissimi, ricordi prevale su tutti quello delle lunghe ore trascorse nella “stanza del latte”. Lì c’era una parete ricoperta di fotografie di bimbi e ragazzi sconosciuti che, a distanza di anni dalla loro nascita prematura, testimoniavano che da quel buio si poteva uscire con gioia. Ricordo come sia stato importante per me, in quel mese e mezzo di terapia intensiva e semintensiva, leggere le parole di ringraziamento dei genitori che accompagnavano quelle immagini.
Mi sono sempre ripromessa che anch’io un giorno avrei dato il mio contributo, incoraggiando le mamme della “stanza del latte” con una foto del mio ex prematuro cresciuto e sorridente, ora studente liceale. Non l’ho mai inviata solo perché sono un’inguaribile procrastinatrice.
Colgo l’occasione del bellissimo articolo pubblicato per mandare questa mia testimonianza, sperando possa essere d’incoraggiamento ai neo genitori di piccolissimi prematuri, ringraziando con l’ occasione tutta la TIN dell’ospedale Del Ponte di Varese.
Simona
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